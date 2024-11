Augsburger Staatstheater hat eine neue Geschäftsführerin

Die 51-jährige Juristin Ulrike Kuhrdt übernimmt zum 1. Januar 2025 die Geschäftsführung des Staatstheaters Augsburg. Kuhrdt sprang zuletzt nach dem Weggang von Florian Stiehler kurzfristig als kommissarische Geschäftsführerin ein. Aufgrund ihrer hohen Expertise habe sie sich gegenüber zahlreichen Mitbewerbern durchgesetzt und das Auswahlverfahren um die Geschäftsführende Direktion für sich entschieden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sie sei „bestens mit dem Haus vertraut“ und habe zuletzt schon Führungsstärke unter Beweis gestellt, sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

Kuhrdt hatte bisher die Personalabteilung des Hauses mit rund 650 Beschäftigten geleitet. Die 51-Jährige sagt, sie fühle sich geehrt, „dass der Stiftungsrat mir das Vertrauen schenkt, das Staatstheater Augsburg in den kommenden Jahren gemeinsam mit Staatsintendant André Bücker erfolgreich durch die weitere Zeit des Interims zu führen und gut auf seine baldige Rückkehr in das sanierte Große Haus vorzubereiten.“ Die kommenden Jahre böten Herausforderungen, denen sie sich in ihrer neuen Funktion mit großer Begeisterung stellen wolle. (AZ)