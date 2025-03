Augsburger Stadtgrün: Millionenprojekt liegt im Zeitplan

Die Stadt hat am Dienstag den sogenannten Klimapunkt in der Barfüßerstraße offiziell eröffnet, in dem sich Bürgerinnen und Bürger bis Mitte April jeweils montags und donnerstags über das Millionenprojekt „Smartes Stadtgrün“ informieren können. Wie berichtet, investiert die Stadt im Rahmen des Projekts zur Klimawandelanpassung rund 9,6 Millionen Euro für 70 Bäume in der Innenstadt und 600 weitere im Innovationspark, zwei Klimaoasen, Skatepark, Spielplatz, Amphiteater etc. 85 Prozent der Kosten trägt der Bund über ein Förderprogramm. Bis Ende 2027 soll das Projekt abgeschlossen sein. Die ersten Bäume sind bereits gepflanzt, in wenigen Monaten beginnen die baulichen Maßnahmen im Innovationspark.

Innovationspark soll bis Ende 2027 zu einem zentralen parkartigen Grünraum werden

Vergangenes Jahr pflanzte das Grünamt elf Bäume in der Innenstadt, unter anderem in der Konrad-Adenauer-Allee, im Stoygäßchen und Hinter der Metzg. Ab Herbst dieses Jahres sollen laut Grünamt 24 weitere innerstädtische Standorte mit Bäumen versehen werden, unter anderem am Lauterlech, am Alten Stadtbad und am Rande der Freilichtbühne. Aktuell laufe hierfür die Ausschreibung. Im Innovationspark, der bis Ende 2027 zu einem zentralen parkartigen Grünraum umgestaltet werden soll, begännen die Baumpflanzungen ebenfalls in der Pflanzsaison Herbst/Winter-Frühjahr 2025/2026, so das Grünamt.

Erste Bäume, wie hier Hinter der Metzg, wurden vergangenes Jahr gepflanzt. Foto: Anna Kondratenko (Archivbild)

Ebenfalls im zweiten Halbjahr starten die ersten Baumaßnahmen. Vorgesehen sind im Innovationspark ein Skatepark sowie ein Fitnessbereich. An den Skatepark soll ein Treffpunkt mit Sitzbänken aus Holz, Tischtennisplatten und Bouleplatz angrenzen. Ab Frühjahr 2026 sollen zudem zwei Klimaoasen im südwestlichen Bereich der äußeren Ladehöfe und um den südlichen Platz an der Bürgermeister-Miehle-Straße umgesetzt werden, teilt das Grünamt mit. Kosten- und Zeitrahmen werden nach derzeitigem Stand eingehalten.