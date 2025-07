Die Zeichen stehen für eine Torlösung am Stadtmarkt

In der Diskussion, ob der Stadtmarkt künftig eine innere Absperrung mit Toren bekommen soll, damit das in Zukunft neu gestaltete Bauernmarktareal samt der Marktgaststätte auch abends für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben kann, zeichnet sich eine Tor-Lösung ab. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle (CSU) hatte im Mai mit seinem Vorschlag, auf die Tore am Eingang zur Bäcker- und Gemüsegasse zu verzichten, fraktionsübergreifend Widerspruch von Stadträten herausgefordert.

Gastronomen sollen Konzepte für die Marktgaststätte einreichen

Die Wohnbaugruppe, die den Umbau für die Stadt betreut, präsentierte nun Entwürfe für die Tore, die aus faltbaren bzw. schiebbaren Elementen bestehen würden. Am Eingang zur Gemüsegasse müsste eine Art Torbogen errichtet werden, damit die obere Führungsschiene verankert werden kann. Ein Blumenstand würde dafür wegfallen, soll aber einen Ersatzbau bekommen. Bei den Stadträten im Wirtschaftsausschuss regte sich kein Widerspruch gegen die Torlösungen.

Inwieweit es aber Veranstaltungen auf dem Bauernmarkt am Abend geben wird, ist noch offen. Diesen Punkt sprach SPD-Stadtrat Dirk Wurm an. Denkbar wäre, dass die Marktgaststätte, deren Betrieb in absehbarer Zeit neu ausgeschrieben wird und die auch die Freiluftbewirtung auf dem neu gestalteten Areal übernehmen soll, auch abends öffnet und sogar Veranstaltungen bietet. Eine solche Belebung ist grundsätzlich das Ziel. Marktamtsleiter Wolfgang Färber sagte, man werde in absehbarer Zeit Gastronomen auffordern, Konzepte für den Betrieb der Marktgaststätte, die auch saniert werden muss, einzureichen. Die Betreiber seien frei, ein Betrieb nach 17 Uhr sei aber künftig möglich.