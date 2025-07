Augsburger Stadtrat gibt grünes Licht für neuen Zoo-Chef

Der Augsburger Stadtrat hat am Donnerstag grünes Licht für die Berufung von Philipp Wagner als neuem Zoo-Geschäftsführer gegeben. Wagner war selbst nicht in Augsburg anwesend, weil er an seiner Noch-Arbeitsstelle im Münsteraner Zoo nicht abkömmlich war. Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) sagte, Wagner sei dafür zuständig, den Zoo in eine zukunftsgerichtete Rolle beim Artenschutz zu führen. Wagner ist Kurator für Artenschutz und Forschung im Zoo in Münster. Dieses Thema gewinne an Wichtigkeit. „Zoos stehen unter Beobachtung“, so Erben. In Augsburg sei der Artenschutzfonds, der unter Noch-Direktorin Barbara Jantschke entstand, ein wichtiger Baustein gewesen, der nun erweitert werden könne.

V-Partei-Stadtrat und Zoo-Kritiker Roland Wegner forderte ergebnislos eine Vertagung der Abstimmung, weil er von Wagner selbst etwas zu Haltungsbedingungen und Artenschutz hören wollte. „Artenschutz ist nicht, planlos zu züchten und Tiere dann zu erschießen oder an ein Versuchslabor abzugeben“, so Wegner über die Diskussionen zu Pavianen, aktuell in Nürnberg und in der Vergangenheit auch in Augsburg. Auch zu den aktuellen Haltungsbedingungen der Schimpansen im Zoo hätte ihn Wagners Meinung interessiert. Wegner stimmte als Einziger gegen die Personalie.

Insgesamt lobte der Stadtrat das Suchverfahren, auch wenn die AfD den Einsatz einer Personalberatungsagentur kritisierte. Das Bewerberfeld sei dafür erstklassig gewesen, hielten CSU und SPD entgegen. Wagner soll zum 1. März in Augsburg antreten und zum 1. Mai 2026 mit der Verabschiedung von Jantschke die Geschäfte dann allein führen.