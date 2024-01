Augsburg

Die Geschichte hinter dem Augsburger Wappen

Ein rot-weißes Schild, in der Mitte prangt groß eine grüne Zirbelnuss. So sieht das Wappen der Stadt Augsburg seit 1985 aus. Doch was steckt eigentlich dahinter?

Im Lauf der Geschichte hat sich auch das Augsburger Stadtwappen immer wieder verändert, bis es im Jahr 1985 seine bis heute schlichte Form erhielt. Auf dem Sockel zu sehen war ursprünglich ein Kopf, der ab 1521 auf dem Augsburger Wappen prangte. Damals noch in der Farbe Silber, war über dem dargestellten Kopf ein zinnenbewehrter Turm zu sehen. Beides existiert seit einiger Zeit nicht mehr auf dem Wappen. Die typischen Stadtfarben des Augsburger Wappens: lassen sich knapp 200 Jahre früher nachweisen, nämlich ab 1372

Ursprünglich zeigte das Wappen die Farben Rot und Silber

die Farben Rot und Silber Die heutigen Wappen-Farben (rot, weiß und grün) gehen zurück auf das Banner des Bischofs von Augsburg sowie auf die Feldzeichen des Herzogtums Schwabens Quelle: Stadt Augsburg Das ist über die Symbole im Augsburger Stadtwappen bekannt Eine konkrete Bedeutung der Symbole auf dem Augsburger Wappen lässt sich nur schwer festlegen. Eine genaue Überlieferung gibt es nach Angaben der Stadt Augsburg nicht, dafür jede Menge Deutungen. Die Zirbelnuss wird beispielsweise oft als Weintraube betrachtet, in Anlehnung an die Rebsorte „Auguster" (benannt nach der Stadt des Kaisers Augustus). Andere Stadtsiegel zeigen anstelle der Zirbelnuss einen Baum mit Beere. Eine Interpretation dieser Darstellung könnte auf das lateinische Wort „augere" (Deutsch: wachsen) zurückgehen. Der Baum oder die dargestellte Pflanze beziehungsweise Traube könnte demnach symbolisch für das Wachstum der Stadt Augsburg stehen.

Geschichte Plus Fund in Augsburg: Eine Eisentruhe und viele Fragezeichen Halbbatzen der Reichsstadt Augsburg von 1637 - Hier gut zu sehen: Die Zirbelnuss. Foto: Sammlung Franz Häussler Augsburger Stadtwappen: Zirbelnuss, Baum oder Traube? Erste Abdrücke des Stadtsiegels Augsburgs gibt es nach Angaben des Hauses der Bayerischen Geschichte aus den Jahren 1237 und 1254. Dort zu sehen: ein offenes Stadttor und zwei Zinnentürme sowie eine zinnenbekrönte Torwand. Im Tor selbst steht ein Lebensbaum, der als Wahrzeichen der Stadt Augsburg stehen könnte. Die Türme könnten auf die Stadtmauer und Festungen hinweisen. Über dem Tor ist ein Stern zu sehen, der auf das Marienpatronat des Bistums Augsburg hindeutet. Im Jahr 1342 und 1436 tritt die Traube an die Stelle des Lebensbaumes. Ein Grabstättenfund im Jahr 1467 änderte laut dem Haus der Bayerischen Geschichte schließlich alles. Nachdem man einen römischen Pinienzapfen entdeckt hatte, verschwand die Traube auf dem Augsburger Wappen und wurde endgültig durch die Darstellung der Zirbelnuss ersetzt. Bekannt war die Zirbelnuss als Feldzeichen des Römerlagers, das sich zwischen Lech und Wertach befand und als „Augusta Vindelicorum“ neue Hauptstadt der Provinz Raetia wurde. Im Jahr 1627 verschwanden zudem der Stern und die beiden Zinntürme vom Wappen. 8 Bilder Stadtwappen, Kanaldeckel und Co.: Die Zirbelnuss ist in Augsburg allgegenwärtig Foto: Sammlung Franz Häussler Die höchste Bedeutung im Augsburger Stadtwappen liegt mitunter in der dargestellten Zirbelnuss (auch bekannt als Pyr, was Beere oder Birne meint). Der Pyr steht als Pinienzapfen für Fruchtbarkeit und Unsterblichkeit

Er ist besonders oft auf römischen Pfeilergrabmälern zu sehen

Bis heute gibt es viele Darstellungen des Pinienzapfens im Augsburger Stadtbild

im Augsburger Stadtbild Banken, Bäckereien und der FC Augsburg tragen die Zirbelnuss im Logo

Die Geschäftsstelle des FC Augsburg mit offiziellem Wappen. Foto: Matthias Balk/dpa (Archivbild)

Das ist über die Darstellung des Kopfes im Augsburger Wappen bekannt Der silberne, später goldene Kopf auf dem Sockel unterhalb der Zirbelnuss soll an die Göttin Kybele erinnern. Diese galt überwiegend in Kleinasien und Griechenland als Lebenserzeugerin, Berg- und Erdmutter sowie Beschützerin der Städte und Fruchtbarkeitsgöttin, wie das Haus der Bayerischen Geschichte schreibt. Dazu passen würde der Pinienzapfen. Laut Sage soll Kybeles Geliebter Attis sie betrogen haben, woraufhin die Göttin ihn mit Wahnsinn bestraft hätte und dieser sich unter einer Pinie entmannt. Andere Interpretationen beziehen sich auf die germanische Göttin Cisa, die bis heute als Stadt-Allegorie Augsburgs betrachtet wird. Zu sehen ist Cisa seit 1615 als Windfahne auf dem Perlachturm am Rathausplatz. Mit der Zeit verschwand das goldene Köpfchen vom Wappen. Es kann als Stilelement der römischen Zeit betrachtet werden. Der Perlachturm neben dem Augsburger Rathaus. Foto: Silvio Wyszengrad (Archivbild) Fakten zum Augsburger Stadtwappen auf einen Blick Bei genauerem Hinsehen auf das Stadtwappen öffnet sich ein Fenster zur Vergangenheit: So oft wie sich das Augsburger Stadtwappen in den letzten Jahrhunderten verändert haben mag, ist es doch im Kern stets gleich geblieben. Zahlreiche Interpretationen schließen eine festgelegte Symbolbedeutung von vornherein aus. Trotzdem zeigt sich Beständigkeit im Wahrzeichen der Stadt. Die Verbindung zum "Heiligen Römischen Reich" ist durch die Darstellung der Zirbelnuss bis heute erkennbar, wodurch das Augsburger Stadtwappen wie eine Brücke zwischen Geschichte und Gegenwart wirkt.

