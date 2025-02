Augsburger Stadtwerke starten Respekt-Kampagne in Tram und Bus

Die Stadtwerke rufen die Fahrgäste in Bussen und Straßenbahnen zu mehr Rücksichtnahme miteinander und mit dem Fahrpersonal auf. Auf Plakaten sowie auf den Bildschirmen und mit Durchsagen in den Fahrzeugen wird um respektvollen Umgang geworben.

Rauchen am Kö, Nutzung von Kopfhörern

Auf den Plakat-Motiven wird die Nutzung von Kopfhörern beim Musikhören oder Telefonieren thematisiert, aber auch das Rauchen am Königsplatz. Kinderwagen, Rollatoren und Gepäckstücke sollten am besten im Mehrzweckabteil sicher abgestellt werden, um keine Wege zu versperren. Und für saubere Fahrzeuge, Sitzplätze und Kleidung der Mitreisenden soll in den Fahrzeugen weder gegessen noch getrunken werden.

„Alle entspannt ans Ziel kommen“

„Es ist an vielen Stellen ganz einfach, achtsam und rücksichtsvoll zu sein, damit sich auch die anderen Fahrgäste wohlfühlen und alle entspannt ans Ziel kommen“, so Stefanie Rohde, Leiterin Fahrbetrieb und Technik. Die Stadtwerke hatten mit einer ähnlichen Zielsetzung im Herbst zwei Wochen lang einen Sicherheitsdienst auf sporadische Streife in Bus und Tram geschickt. Objektiv ist die Sicherheitslage in den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ gut, fürs subjektive Sicherheitsempfinden und weil Fahrpersonal verstärkt angegangen wurde, habe man sich zu dem Test entschlossen, so die Stadtwerke. Man wolle die Aktion einmal im Jahr wiederholen.

Augsburger fühlen sich in Bus und Tram vergleichsweise sicher

In der städtischen Bürgerumfrage 2023 hatten die Augsburger sich im Nahverkehr überwiegend sicher gefühlt. Knapp zwei Drittel der Befragten erklärten, sich „sehr sicher“ oder „eher sicher“ zu fühlen. „Eher unsicher“ fühlten sich 28 Prozent, „sehr unsicher“ acht Prozent.