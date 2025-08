Augsburger Start-up schenkt bei Promi-Hochzeit gefrorenen Wein aus

Wie so viele Start-up Geschichten beginnt auch die von Frozen Vino mit einer Idee, die in geselliger Runde mit Freunden entstand: Wie wäre es eigentlich mit einem Getränk, das Abwechslung zu Bekanntem bietet und etwas Besonderes ist? Die Augsburger Freunde Johannes Göppel und Christian Sedlmayr finden nach einer Sommerparty vor vier Jahren eine Antwort: Sie kreieren ein Weinsorbet. Optisch ähnelt es dem bekannten Slush-Eis, das im Sommer vor allem Kinder begeistert. Ihr Frozen Vino - also gefrorener Wein - ist aber nicht bunt, sondern weiß, wird aus Qualitätswein gemacht und spricht Erwachsene an. Mittlerweile liefern die beiden Wein und eine passende Eismaschine zu verschiedenen Anlässen von Füssen bis Hamburg und sind im August mit ihrem Frozen Vino für eine Promihochzeit an der Amalfiküste gebucht.

Seit über 15 Jahren sind Johannes Göppel und Christian Sedlmayr befreundet, vor vier Jahren kam ihnen die Idee zu Frozen Vino. „Wir haben gemerkt, dass junge Menschen gerne Abwechslung haben, stilvoll trinken wollen und nicht den schnellen Alkoholkick suchen“, erzählt Göppel. Weil Wein bei Jüngeren immer beliebter wird, seien er und sein Kumpel - inspiriert vom Frozen Margarita aus den USA und den bunten Slush-Eis-Kreationen für Kinder - auf die Idee für Frozen Vino gekommen.

„Frozen Vino“: Eismaschine macht aus Wein ein Sorbet zum Trinken

Die Zubereitung scheint einfach: Christian Sedlmayr schüttet Wein in eine Eismaschine, in der sich eine Spirale dreht. Der Wein wird nach kurzer Zeit zu einer Art Sorbet und kann anschließend gezapft werden. Doch jeden beliebigen Wein kann man nicht in die Maschine kippen. „Wir haben lange getüftelt, bis wir eine Mischung hinbekommen haben, mit der das funktioniert.“ Um die Konsistenz zu erzielen und den Geschmack zu erhalten, müssen dem Wein bestimmte Zusätze zugefügt werden. Das Augsburger Start-up arbeitet hierfür mit einem Winzer aus Baden-Württemberg zusammen. „Wir haben jemanden gesucht, der unserer Idee gegenüber offen ist, qualitativ guten Wein hat und mit uns in den Austausch geht“, erklärt Göppel. Zusammen mit verschiedenen Experten sei man schließlich zum gewünschten Ergebnis gekommen. „Wir haben alles selbst ausprobiert und mit Freunden verkostet. Wir hatten bisher nichts mit der Lebensmittelproduktion zu tun“, sagt Sedlmayr lachend. Er und Göppel stammen aus den Bereichen Vertrieb bzw. Marketing und betreiben Frozen Vino auch vier Jahre nach der Gründung parallel zu ihren eigentlichen Jobs.

Dennoch ist das Start-up erfolgreich und trägt sich selbst. Wein und Eismaschine können von Kunden für verschiedene Events vom runden Geburtstag bis zur Firmenfeier im Paket bestellt werden (ab 339 Euro). „Wir hatten Tage mit bis zu 60 Anfragen. Das konnten wir gar nicht alles selbst abarbeiten und sind mit einem Franchise-Konzept gestartet.“

Augsburger Start-up schenkt bei Hochzeit von Leyla Lahouar und Mike Heiter aus

Bekannt geworden sind die beiden vor allem über ihr Social-Media-Marketing. Im Netz ist auch die Wedding-Planerin auf sie aufmerksam geworden, die die große Promihochzeit der Reality-Stars Leyla Lahouar und Mike Heiter im August an der Amalfiküste plant und die bild.de live online überträgt. „Abgesehen vom logistischen Aufwand, dass wir den Wein, die Eismaschine, die Gläser und so weiter nach Italien bringen müssen, ist das natürlich für uns der Türöffner, auf den viele Start-ups warten“, ordnet Sedlmayr ein. Vor Ort seien zahlreiche erfolgreiche Influencer, die möglicherweise für Frozen Vino werben.

Wer das Weinsorbet testen will, muss aber nicht bei der Hochzeit von Leyla Lahouar und Mike Heiter dabei sein und auch selbst keine Eismaschine buchen. An der Schwarzen Kiste am Hochablass wird der besondere Drink an jedermann ausgeschenkt.