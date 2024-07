La Strada: Straßenkunst verknüpft sich mit Weingenuss

Das Straßenkünstlerfest La Strada ist im Augsburger Jahreskalender fest etabliert. Straßenkünstler aus der ganzen Welt treten bei freiem Eintritt in der Innenstadt auf. Das Programm spricht Familien an und bringt jedes Jahr viele auswärtige Besucher nach Augsburg. In diesem Jahr gibt es eine Premiere: La Strada wird an zwei Tagen mit einer Weinmesse kombiniert. Die „Weinstraße“, wie das Fest beworben wird, zieht sich durch die Maximilianstraße. Die Organisatoren der Veranstaltungen sagen, warum sie amn letzten Juli-Wochenende gemeinsam Akzente für Augsburg setzen möchten.

La Strada liegt in den Händen von Augsburg Marketing, dessen Leiter Ekkehard Schmölz ist. Das Weinfest dagegen wird von Fabian Lohr organisiert. Der Augsburger ist Chef der Pro Air Medienagentur. Man kennt ihn unter anderem als Organisator der Oldtimerrallye Fuggerstadt Classic.

„Eine Hauptaufgabe des Stadtmarketings ist das Netzwerken. Als die Fabian Lohr mit seiner Idee auf uns zukam, sahen wir sofort den Synergieeffekt“, sagt Schmölz. Bei La Strada seien Tausende Menschen zusätzlich in der Innenstadt. Daher sei es naheliegend, „hier noch eine zusätzliche kulinarische Attraktion zu schaffen“. Im Übrigen gebe es einen örtlichen Bezug: Die Maximilianstraße wurde früher Weinmarkt genannt. „Der Weinmarkt war eine sehr lange Zeit die Goldmeile Augsburgs“, informiert Schmölz. Hinter dem Herkulesbrunnen habe das Weinsiegelhaus gelegen. Hier sei der nach Augsburg importierte Wein verzollt worden.

Icon Vergrößern Erstmals findet in der Maximilianstraße eine Weinmesse statt. Foto: Christin Klose,dpa Icon Schließen Schließen Erstmals findet in der Maximilianstraße eine Weinmesse statt. Foto: Christin Klose,dpa

Auf diese Historie setzt Fabian Lohr. „Wein ist ein Kulturgut, die Maxstraße einer der schönsten Boulevards im Herzen der Fuggerstadt, was eine einzigartige Atmosphäre verspricht, wozu abends auch die beleuchteten Prachtbrunnen, Musik und La Strada-Künstler beitragen.“

Heimische Gastronomiebetriebe machen bei der Weinmesse mit

An der Weinstraße sind anliegende Gastronomien beteiligt. So machen unter anderem das Hotel Maximilian‘s (österreichische Weine) und das Il Gabbiano (kroatische Weine) mit. Mehr als 20 Stände sind laut Veranstalter dabei. Nicole Zimmermann betreibt das Weingeschäft Vinum am Moritzplatz. Ihre Vinothek gehört ebenfalls zu den Mitwirkenden. „Ich denke, wir schaffen mit der Weinmesse eine besondere Attraktion für Augsburg“, sagt die Geschäftsführerin.

Die Weinstraße kostet keinen Eintritt. Besucher zahlen zehn Euro für das Weinglas, davon sind fünf Euro Pfand. Ausgeschenkt werden zudem Wasser und Bier. Wegen des Weinfestes gibt es Verkehrsbeschränkungen. Ab Mittwoch, 24. Juli, und während der Weinstraße ist der Bereich zwischen dem Herkulesbrunnen und dem Merkurbrunnen für private Kraftfahrzeuge sowie für Straßenbahnen und Busse gesperrt.

Die Weinstraße Augsburg findet am Freitag. 26. Juli, und Samstag, 27. Juli, jeweils von 16 bis 23 Uhr statt. La Strada dauert von Freitag bis einschließlich Sonntag. Das Programm geht am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Zudem sind die Künstler tagsüber in der Innenstadt unterwegs. La Strada ist Besuchern gut vertraut. Auch dieses Jahr soll es ein Festival für die ganze Familie und „ein einzigartiges Erlebnis voller Magie und Unterhaltung“ sein, so Schmölz.