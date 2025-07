Augsburger tot im Auensee gefunden: Es war ein Badeunfall

Rettungskräfte haben am Donnerstag einen toten Mann im Auensee bei Kissing gefunden. Die Polizei bestätigt am Tag danach den Verdacht: Der 74-jährige kam bei einem Badeunfall ums Leben.

Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann aus Augsburg. Er war offenbar alleine beim Schwimmen im Auensee. Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, hatten Angehörige den Senior bereits am Mittwoch als vermisst gemeldet, nachdem sie ihn nicht erreichen konnten. Alarmierte Rettungskräfte fanden am Auensee das Fahrrad und die Kleidung des Mannes.

Toter Mann im Auensee: Augsburger Polizei geht von Badeunfall aus

Wie berichtet waren bei der Suche nach ihm ein Hubschrauber, eine Drohne sowie Polizeihunde im Einsatz. Taucher der Polizei fanden den Mann schließlich im Wasser. Er war bereits tot.

In diesem Sommer häufen sich die Badeunfälle in Bayern: Erst am vergangenen Wochenende starben mehrere Menschen beim Schwimmen.