Bei den Arbeiten an der Ulrichsbasilika verläuft fast alles nach Plan

Wer sich zuletzt die Ulrichsbasilika genauer angeschaut und seinen Blick ganz nach oben gerichtet hat, dem dürfte etwas aufgefallen sein: Die goldene Kugel, die im vergangenen Herbst samt Wetterhahn abmontiert wurde, erstrahlt auf der Kirchturmspitze wieder in neuem Glanz. Die Sanierungsarbeiten an dem Bauwerk sind vorangeschritten - wenn sie auch die Arbeiten aufgrund des Wanderfalkens am Turm zuletzt drei Monate pausieren mussten. Bislang verläuft alles nach Plan - Zeit- und Kostenrahmen werden voraussichtlich eingehalten. Einen Schreckmoment gab es, als kürzlich die Höhenretter anrücken mussten.

Miriam Zissler

Michael Müller

Kirchturm