Augsburg aus der Luft: Diese Bilder zeigen, wie sich die Stadt in 20 Jahren verändert hat

Von der grünen Wiese zur Sportarena für den Bundesligisten FC Augsburg
Seit Juli 2009 spielt der FC Augsburg im neuen, bundesligatauglichen Stadion an der Bundesstraße 17. Noch vor 20 Jahren hatte es dort nur Wiesen und Felder gegeben. Weil die ehemalige sportliche Heimat, das Rosenaustadion, den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprach, begannen 2004 die ersten Planungen für das neue Stadion, im November 2007 starteten im Augsburger Süden die Bauarbeiten. Bei der Eröffnung hieß das Stadion Impuls-Arena, ab 2011 SGL-Arena, seit 2015 hat die WWK Versicherungsgruppe als Hauptsponsor auch die Namensrechte. Die Fassade in den Stadt- und Vereinsfarben Rot-Grün-Weiß wurde im September 2017 fertiggestellt. In der Arena ist Platz für über 30.000 Besucher, die Arena kostete 65 Millionen Euro. Rund um das Stadion stehen 3000 Parkplätze zur Verfügung.
