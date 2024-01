Augsburger Zauberer wird 75: Wen Hardy noch immer verzaubert

Der wohl berühmteste "Magier" Augsburgs feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. Wie es Zauberkünstler Hardy geht und wieso er immer noch auftritt.

Sein erstes Engagement hatte Zauberer Hardy in den 70ern auf dem Münchner Oktoberfest. Insgesamt 30 bis 40 Auftritte á zweieinhalb Minuten pro Tag waren gefordert, so erzählt er es. Geschlafen habe er auf einem durch Vorhänge abgetrennten Gepäckwagen. Seitdem hat sich viel geändert. Seit 2017 wohnt Hardy, der eigentlich Erhard Smutny heißt, in der Augsburger Fuggerei. Hier fühlt er sich wohl, er hat sich in die Gemeinschaft der 149 anderen Bewohnerinnen und Bewohner eingefügt. Doch auch mit 75 Jahren kann von Ruhestand keine Rede sein. In der Fuggerei selbst ist er berühmt, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus sind seine Kniffe weiter gefragt.

Immer noch präsentiert Hardy Vorschul- und Grundschulkindern seine Magie. Etwa einmal die Woche ist er dafür im Raum München und auch im Allgäu unterwegs. "Kinder sind am schwierigsten zu verzaubern", sagt Hardy. Kinder seien aber auch am meisten zu beeindrucken. Er ergänzt: "Die vielen strahlenden Augen vermisse ich am meisten." Vor bis zu 180 Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren ist Hardy schon aufgetreten. Manchmal war er die ganze Woche unterwegs, am Montagmorgen ging es los und am Samstag kam er wieder zurück. Dabei tourte er durch ganz Deutschland und trat oft zweimal am Tag auf. Wochenende? Fehlanzeige. Dieses Arbeitspensum könne er jetzt nicht mehr aufrechterhalten, sagt er.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Zauberer Hardy ist auch für seine Kinder-Zauberkästen bekannt. Hier, in seinem Wohnzimmer, führt er daraus einen Trick vor. Video: Ina Marks

Augsburger Ikone wird 75 - Hardy würde wieder Zauberer werden

Das "Magier"-Dasein ist also anstrengend. Trotzdem würde Hardy diesen Weg immer wieder einschlagen. Jedoch nur unter einer Bedingung: "Mit Beamtenstatus!", scherzt er. Ein Scherz, der einen ernsten Hintergrund hat. Obwohl er das ganze Leben gearbeitet hat, reicht sein Einkommen nicht für eine eigene Wohnung. Deshalb wohnt er seit 2017 in der Fuggerei. Die Honorare, die Schulen zahlen würden, seien oft sehr gering gewesen. Besonders, als Hardy aufgrund des Alters seltener auftrat, wurde das Geld knapp. Früher hätten ihm Freunde ab und zu ausgeholfen, doch das ginge auch nicht immer.

"Wer schreibt, der bleibt", sagt der Zauberer. Folglich hat er einige Bücher geschrieben. Damit könne er sich auch finanziell besser absichern. Darunter sind Bücher für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte, mit Zaubertricks zum Selberlernen. Vor drei Jahren hat er auch eine Autobiografie geschrieben: "Das verzauberte Leben von Hardy". Auf gut 150 Seiten berichtet er von den wichtigsten Erlebnissen in seinem Leben und erklärt einige Zaubertricks.

Selbständig bringt sich Hardy als Kind das Zaubern bei

Dabei hätte sein Leben auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Schon von klein auf litt Hardy unter einem Stottern, das trotz ärztlicher Behandlung kaum besser wurde. So paradox es klingt: Wenn Hardy auftritt, legt es sich und der Zauberer kann seine Sprüche reimend vortragen. Das Zaubern habe er sich im Alter von zehn Jahren selbst beigebracht, sagt er. Ein wenig sentimental wird Hardy, wenn er heute zunehmend vor Älteren auftreten soll. "Senioren sind ein ganz anderes Klientel. Sie lassen sich viel schwieriger für etwas begeistern als Kinder", so der nun 75-jährige. So bleiben für den Augsburger Zauberer noch einige Herausforderungen offen.