„Sie berüsselten sich“: Zweiter Elefant trifft im Augsburger Zoo ein

Die tierische Durststrecke im Augsburger Zoo ist mittlerweile Geschichte. Schon im März dieses Jahres zogen in den Tiergarten im Spickel die Löwenbrüder Altai und Dunay ein, Wochen später stieß Kragenbär Franz dazu. Seit dieser Woche ist auch das neue Elefantenhaus wieder belegt. Wie bereits berichtet, traf am Montag der zwölf Jahre alte Asiatische Elefant Assam aus dem belgischen Antwerpen ein. Das Tier, das sich zur Freude der Zoo-Besucher bereits neugierig in der Außenanlage umgesehen hat, erhielt nun am Freitag einen dickhäutigen Gefährten.

Es war am Morgen kurz vor sieben Uhr, als der sieben Jahre alte Elefant Ta Wan nach einer nächtlichen Lkw-Reise von Belgien in die Fuggerstadt aus seine Box gelassen wurde. Begleitet wurde Ta Wan von zwei Mitarbeitern des Zoos Paira Daiza, in dem der Bulle gelebt hatte. Sie sollen in den nächsten Tagen bei seiner Eingewöhnung helfen. Dabei stehen sie auch den Augsburger Pflegern mit Tipps zur Seite. „Heute Morgen war er noch etwas müde“, berichtet Laura Japke, Kuratorin für Artenschutz. Mit Spannung wurde das erste, kurze Aufeinandertreffen der beiden neuen Elefantenbullen in der Innenanlage verfolgt. Vielversprechend sah es aus, meint Japke.

Die neuen Elefanten trafen im Augsburger Zoo schon aufeinander

„Die beiden berüsselten und betasteten sich. Es wirkte freundlich und harmonisch.“ Das sorgte für eine gewisse Erleichterung. Denn grundsätzlich wisse man nie, wie Tiere reagieren, wenn sie das erste Mal aufeinander treffen, weiß die Tierexpertin. Jeder Kontakt verlaufe anders. „Das war nun ein erster, guter Indikator. Trotzdem müssen wir die beiden weiter beobachten und dürfen nichts überstürzen.“ Wann die beiden Bullen ganz zusammengeführt werden, hänge von der Eingewöhnung und der Entwicklung des zweiten Neuankömmlings ab. Assam hingegen habe sich schon gut eingelebt. „Er ist neugierig geblieben“, sagt Japke über das Tier, das schon am ersten Tag im Außengehege den Hügel in Beschlag nahm. Für das Zoo-Team sei der tierische Zuwachs sehr motivierend, meint Laura Japke.

Icon Vergrößern Assam präsentierte sich auf dem Elefantenhügel. Foto: Markus Linder Icon Schließen Schließen Assam präsentierte sich auf dem Elefantenhügel. Foto: Markus Linder

„Jeder Neuankömmling ist etwas Besonderes. Vor allem für die Besucherinnen und Besucher ist es toll, dass wieder Bären, Löwen und Elefanten da sind – genau das freut uns.“ Man habe lange darauf hingearbeitet und dafür teilweise Anlagen erneuert. „Ich finde, wir haben jetzt wieder einen tollen Tierbestand im Augsburger Zoo.“ Wann sich die Elefanten in der Außenanlage zeigen werden, hängt von deren Entwicklung in den nächsten Tagen ab, sagt sie. Das Elefantenhaus soll künftig sogar drei Bullen beherbergen. Doch die Ankunft des ältesten und damit ausgewachsenen Tieres, dem 30-jährigen Chamundi, hat sich aus transporttechnischen Gründen verzögert. Er soll erst nächstes Jahr dazustoßen, heißt es vom Zoo.