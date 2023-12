Augsburgerin Milana Marks holt sich den Deal bei "Die Höhle der Löwen"

Mit der App "heyfam", die Familientermine koordiniert und bei der Geschenke-Suche hilft, hat Milana Marks den Deal bei "Die Höhle der Löwen" geschnappt.

Die Freude bei Milana Marks ist groß, als sie am Montagabend die Bühne der VOX-Sendung " Die Höhle der Löwen" verlässt. Die 28-Jährige hat in der Weihnachtsausgabe der TV-Show Carsten Maschmeyer von ihrer Geschäftsidee überzeugt und sich einen Deal geschnappt. Der erfahrene Investor investiert nun einen hohen Betrag in die Weiterentwicklung von Marks' App "heyfam". Diese hilft, Familientermine zu managen und unterstützt bei der Suche nach individuellen Geschenken für Freunde und Verwandte.

Die Show wurde vor einigen Wochen aufgezeichnet. Im Vorfeld der TV-Ausstrahlung erzählte die Gründerin unserer Redaktion bereits von den aufregenden Dreharbeiten in Köln. Ob sie einen der Investoren von ihrer Idee überzeugen konnte, durfte sie bisher nicht verraten. Mit Ausstrahlung der Weihnachtssendung aus der 14. Staffel "Die Höhle der Löwen" steht jetzt aber fest: Die App "heyfam" kommt an. Carsten Maschmeyer investiert 150.000 Euro in die Idee der Augsburgerin. Dafür erhält er 25,1 Prozent der Anteile an deren Start-up. Geboten hatte Marks für diese Summe zunächst nur 20 Prozent, ließ sich aber am Ende gerne auf den Deal ein. "Mir ist tatsächlich ein Stein vom Herzen gefallen", erzählt sie.

Schon als Maschmeyer während ihrer Präsentation immer wieder in sein Büchlein schrieb, sei in ihr die Hoffnung aufgestiegen, ihn überzeugen zu können. Auch Investorin Dagmar Wöhrl war nicht abgeneigt. Aber: "Mein Wunschlöwe war ganz klar Carsten Maschmeyer. Er ist von den Löwen in der Sendung der mit der größten Erfahrung im Bereich Tech-Start-ups." Damit ist für Milana Marks am Ende die Rechnung komplett aufgegangen.

App der Augsburgerin Milana Marks überzeugt bei "Die Höhle der Löwen"

Die 28-jährige Gründerin Milana Marks hat mit ihrer App heyfam eine Lösung für das Management von Familienterminen entwickelt und kombiniert dies mit einer Art Geschenkefinder. Nutzer legen in der "heyfam"-App Profile von Freunden und Familienmitgliedern an, werden an wichtige Termine und Ereignisse erinnert und erhalten Hinweise, welches Geschenk individuell zu einem Freund oder Verwandten passen würde. Dafür hat Milana Marks eine Plattform entwickelt, die basierend auf Alter, Wohnort und Interessen individuelle Geschenke aus verschiedenen Produktwelten vorschlägt.

Milana Marks ist mit Ihrer App "heyfam" bei der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" dabei. Einer der Investoren in der Sendung ist Carsten Maschmeyer. Foto: RTL/Bernd-Michael Maurer

Bei der Weiterentwicklung der App unterstützt nun Carsten Maschmeyer mit seinem Team die junge Gründerin. "Es ist toll, dass ich jetzt nicht mehr nur auf mich alleine gestellt bin, sondern erfahrene Partner an meiner Seite habe", freut sich die 28-Jährige. Sie befinde sich bereits in regelmäßigem Austausch mit ihrem Investor. "Mein Herz klopft immer noch, wenn ich auf dem Handy sehe, dass mich Carsten Maschmeyer anruft", erzählt sie.

