Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburgerin fällt bei Online-Verkauf einem Betrüger zum Opfer

Augsburg

Augsburgerin wird bei Online-Verkauf Opfer eines Betrügers

Eine 39 Jahre alte Frau aus Augsburg will im Internet ein Kissen verkaufen. Doch dann wird sie Opfer eines dreisten Betrügers.
    • |
    • |
    • |
    Bei Online-Geschäften sind Vorsicht und ein gesundes Misstrauen wichtig.
    Bei Online-Geschäften sind Vorsicht und ein gesundes Misstrauen wichtig. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Eine Augsburgerin hat auf einer Online-Verkaufsplattform ein Kissen angeboten. Ein Interessent gibt an, es kaufen zu wollen. Doch dann bringt der Betrüger die Frau um einen hohen vierstelligen Betrag.

    Die 39-Jährige inserierte laut Polizei am vergangenen Sonntag ihre Ware auf einer Internet-Verkaufsplattform. Der Unbekannte meldete sich bei der Frau und zeigte Kaufinteresse. Zunächst gab der vermeintliche Käufer an, dass er gerne über PayPal zahlen wolle. Nachdem die Frau ihm ihre E-Mail-Adresse übersandte, wollte der Unbekannte doch per Überweisung bezahlen. Dafür übersandte er der Frau einen Link. Unter diesem musste die 39-Jährige ihre Kontodaten angeben.

    Betrugs-Gefahr: das rät die Augsburger Polizei

    Kurze Zeit später bemerkte Verkäuferin, so berichtet die Polizei weiter, drei Abbuchungen auf ihrem Konto. Sie meldete den Vorfall bei ihrer Bank. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Um sich gegen solche Taten zu schützen, hat die Polizei folgende Tipps:

    „Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Computer, geben sie auf keinen Fall private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten heraus, klicken sie nicht auf fremde Links.“ Bei verdächtigen Feststellungen soll umgehend die Polizei informiert werden. (ina)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden