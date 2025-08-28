Augsburgerin wird bei Online-Verkauf Opfer eines Betrügers

Eine Augsburgerin hat auf einer Online-Verkaufsplattform ein Kissen angeboten. Ein Interessent gibt an, es kaufen zu wollen. Doch dann bringt der Betrüger die Frau um einen hohen vierstelligen Betrag.

Die 39-Jährige inserierte laut Polizei am vergangenen Sonntag ihre Ware auf einer Internet-Verkaufsplattform. Der Unbekannte meldete sich bei der Frau und zeigte Kaufinteresse. Zunächst gab der vermeintliche Käufer an, dass er gerne über PayPal zahlen wolle. Nachdem die Frau ihm ihre E-Mail-Adresse übersandte, wollte der Unbekannte doch per Überweisung bezahlen. Dafür übersandte er der Frau einen Link. Unter diesem musste die 39-Jährige ihre Kontodaten angeben.

Betrugs-Gefahr: das rät die Augsburger Polizei

Kurze Zeit später bemerkte Verkäuferin, so berichtet die Polizei weiter, drei Abbuchungen auf ihrem Konto. Sie meldete den Vorfall bei ihrer Bank. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Um sich gegen solche Taten zu schützen, hat die Polizei folgende Tipps:

„Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Computer, geben sie auf keinen Fall private Daten, wie Bankkonto- oder Kreditkartendaten heraus, klicken sie nicht auf fremde Links.“ Bei verdächtigen Feststellungen soll umgehend die Polizei informiert werden. (ina)