Augsburgerin gewinnt mit Sammelklage gegen US-Regisseur wegen sexuellen Missbrauchs

Die in Augsburg geborene Schauspielerin, Tänzerin und Filmemacherin Marianne Hettinger ist eine von 40 Frauen, die 2022 in New York eine Sammelklage gegen den US-Regisseur James Toback wegen sexuellen Missbrauchs und anderer Verbrechen eingereicht hat. Nun sprach das Gericht den Betroffenen Schadensersatz und Strafschadenersatz über insgesamt 1,68 Milliarden US-Dollar zu. Hettinger reagierte in einer emotionalen E-Mail an unsere Redaktion auf das Urteil.

Andrea Wenzel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

New York Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sammelklage Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis