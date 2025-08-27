Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Am Samstag gab es noch Unterstützung von Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler), jetzt steht das neue bürgerliche Parteienbündnis mitte.augsburg ohne seinen Wunsch-OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 da: Jürgen Marks, 63, gab am Montagabend bekannt, er stehe als OB-Kandidat für mitte.augsburg nicht zur Verfügung. Der Absage vorausgegangen waren eine von Pro Augsburg, FDP und Freien Wählern unterzeichnete Pressemitteilung, die sich kritisch mit Mehrings Wahlhilfe auseinandersetzte, eine Replik des FW-Ministers und, dem Vernehmen nach, Befürchtungen innerhalb des noch jungen Bündnisses, die kleineren Partner FDP und Pro Augsburg könnten in dem Drei-Parteien-Konstrukt unter die Räder kommen.
Augsburg
Das Bündnis der Kleingeister: Als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet.
Diese Strategen zerlegen eine Struktur, bevor es diese überhaupt gibt. Auch das muß man erst einmal schaffen. Übrigens, auf derartige Vertreter kann das (Wahl)volk tatsächlich verzichten. Einen Effekt hat diese Provinzposse, Herr Mehring konnte sich wieder mal Wahrnehmung verschaffen.
Mehring ist die Art von Politiker, die bei mir unwillkürlich einen starken Brechreiz hervorruft. Wenigstens bleibt uns Herr Marks erspart, die Leitung der Lokalzeitung dürfte auch erleichtert sein.
Dieses Bündnis präsentiert sich sogleich als zuverlässige Größe in der Parteienlandschaft - nicht. Immerhin bleibt uns so ein Herr Marx im höheren Ämtern auf jeden Fall erspart. Das freut mich.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden