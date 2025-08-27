Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Dieses Bündnis präsentiert sich sogleich als zuverlässige Größe in der Parteienlandschaft - nicht. Immerhin bleibt uns so ein Herr Marx im höheren Ämtern auf jeden Fall erspart. Das freut mich.

Mehring ist die Art von Politiker, die bei mir unwillkürlich einen starken Brechreiz hervorruft. Wenigstens bleibt uns Herr Marks erspart, die Leitung der Lokalzeitung dürfte auch erleichtert sein.

Diese Strategen zerlegen eine Struktur, bevor es diese überhaupt gibt. Auch das muß man erst einmal schaffen. Übrigens, auf derartige Vertreter kann das (Wahl)volk tatsächlich verzichten. Einen Effekt hat diese Provinzposse, Herr Mehring konnte sich wieder mal Wahrnehmung verschaffen.

Das Bündnis der Kleingeister: Als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet.

