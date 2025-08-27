Icon Menü
OB-Kandidatur: Jürgen Marks erteilt mitte.augsburg Absage

Augsburg

Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Fabian Mehring (Freie Wähler) leistet dem neuen Augsburger Bündnis Wahlkampf-Hilfe, doch die Mitglieder reagieren ablehnend. Jetzt ist der Minister verärgert und der Spitzenkandidat weg. Was dahinter steckt.
Von Nicole Prestle
|
    • |
    • |
    • |
    Das Bündnis mitte.augsburg präsentiert sein Team für die Kommunalwahl 2026. Julia Funke-Kaiser und Ralf Neugschwender (beide FDP), Johannes Warbeck (Pro Augsburg), Dieter Kleber und Hans Wengenmeir (beide Freie Wähler).
    Das Bündnis mitte.augsburg präsentiert sein Team für die Kommunalwahl 2026. Julia Funke-Kaiser und Ralf Neugschwender (beide FDP), Johannes Warbeck (Pro Augsburg), Dieter Kleber und Hans Wengenmeir (beide Freie Wähler). Foto: Peter Fastl

    Am Samstag gab es noch Unterstützung von Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler), jetzt steht das neue bürgerliche Parteienbündnis mitte.augsburg ohne seinen Wunsch-OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 da: Jürgen Marks, 63, gab am Montagabend bekannt, er stehe als OB-Kandidat für mitte.augsburg nicht zur Verfügung. Der Absage vorausgegangen waren eine von Pro Augsburg, FDP und Freien Wählern unterzeichnete Pressemitteilung, die sich kritisch mit Mehrings Wahlhilfe auseinandersetzte, eine Replik des FW-Ministers und, dem Vernehmen nach, Befürchtungen innerhalb des noch jungen Bündnisses, die kleineren Partner FDP und Pro Augsburg könnten in dem Drei-Parteien-Konstrukt unter die Räder kommen.

    Diskutieren Sie mit
    4 Kommentare
    Dieter Mitulla

    Das Bündnis der Kleingeister: Als Tiger losgesprungen und als Bettvorleger gelandet.

    Wolfgang Schwank

    Diese Strategen zerlegen eine Struktur, bevor es diese überhaupt gibt. Auch das muß man erst einmal schaffen. Übrigens, auf derartige Vertreter kann das (Wahl)volk tatsächlich verzichten. Einen Effekt hat diese Provinzposse, Herr Mehring konnte sich wieder mal Wahrnehmung verschaffen.

    Wolfgang Leonhard

    Mehring ist die Art von Politiker, die bei mir unwillkürlich einen starken Brechreiz hervorruft. Wenigstens bleibt uns Herr Marks erspart, die Leitung der Lokalzeitung dürfte auch erleichtert sein.

    Brigitte Gossner

    Dieses Bündnis präsentiert sich sogleich als zuverlässige Größe in der Parteienlandschaft - nicht. Immerhin bleibt uns so ein Herr Marx im höheren Ämtern auf jeden Fall erspart. Das freut mich.

