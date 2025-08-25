Nach Differenz mit Digitalminister: Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Am Samstag gab es noch Unterstützung von Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler), jetzt steht das neue bürgerliche Parteienbündnis mitte.augsburg ohne seinen Wunsch-OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 da: Jürgen Marks, 63, gab am Montagabend bekannt, er stehe als OB-Kandidat für mitte.augsburg nicht zur Verfügung. Der Absage vorausgegangen waren eine von Pro Augsburg, FDP und Freien Wählern unterzeichnete Pressemitteilung, die sich kritisch mit Mehrings Wahlhilfe auseinandersetzte, eine Replik des FW-Ministers und, dem Vernehmen nach, Befürchtungen innerhalb des noch jungen Bündnisses, die kleineren Partner FDP und Pro Augsburg könnten in dem Drei-Parteien-Konstrukt unter die Räder kommen.
Augsburg
