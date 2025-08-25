Augsburg Nach Differenz mit Digitalminister: Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Fabian Mehring (Freie Wähler) leistet dem neuen Augsburger Bündnis Wahlkampf-Hilfe, doch die Mitglieder reagieren ablehnend. Jetzt ist der Minister verärgert und der Spitzenkandidat weg. Was dahinter steckt.