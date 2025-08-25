Icon Menü
Augsburgs Bürgerliches Bündnis steht ohne Spitzenkandidat da und der Digitalminister ist verärgert.

Augsburg

Nach Differenz mit Digitalminister: Favorit für OB-Kandidatur erteilt bürgerlichem Bündnis Absage

Fabian Mehring (Freie Wähler) leistet dem neuen Augsburger Bündnis Wahlkampf-Hilfe, doch die Mitglieder reagieren ablehnend. Jetzt ist der Minister verärgert und der Spitzenkandidat weg. Was dahinter steckt.
Von Nicole Prestle
    „Persönlichkeiten, die nicht nur mitdenken, sondern mitgestalten wollen.“ So beschreibt das Bündnis mitte.augsburg sein Team für die Kommunalwahl 2026. Unser Bild entstand im Juli, als (v. l.) Julia Funke-Kaiser und Ralf Neugschwender (beide FDP), Johannes Warbeck (Pro Augsburg), Dieter Kleber und Hans Wengenmeir (beide Freie Wähler) den Kooperationsvertrag präsentierten.
    „Persönlichkeiten, die nicht nur mitdenken, sondern mitgestalten wollen.“ So beschreibt das Bündnis mitte.augsburg sein Team für die Kommunalwahl 2026. Unser Bild entstand im Juli, als (v. l.) Julia Funke-Kaiser und Ralf Neugschwender (beide FDP), Johannes Warbeck (Pro Augsburg), Dieter Kleber und Hans Wengenmeir (beide Freie Wähler) den Kooperationsvertrag präsentierten. Foto: Peter Fastl (Archivfoto)

    Am Samstag gab es noch Unterstützung von Bayerns Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler), jetzt steht das neue bürgerliche Parteienbündnis mitte.augsburg ohne seinen Wunsch-OB-Kandidaten für die Kommunalwahl 2026 da: Jürgen Marks, 63, gab am Montagabend bekannt, er stehe als OB-Kandidat für mitte.augsburg nicht zur Verfügung. Der Absage vorausgegangen waren eine von Pro Augsburg, FDP und Freien Wählern unterzeichnete Pressemitteilung, die sich kritisch mit Mehrings Wahlhilfe auseinandersetzte, eine Replik des FW-Ministers und, dem Vernehmen nach, Befürchtungen innerhalb des noch jungen Bündnisses, die kleineren Partner FDP und Pro Augsburg könnten in dem Drei-Parteien-Konstrukt unter die Räder kommen.

