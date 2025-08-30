Icon Menü
Augsburger Denkmäler: Warum wir mehr Bewusstsein für unsere Geschichte brauchen

Die Sanierung historischer Bausubstanz zieht sich oft zu lange. Damit der nötige Druck entsteht, muss aber erstmal den Augsburgern selbst der Wert ihrer Schätze bewusst werden.
Jonas Klimm
Von Jonas Klimm
    Auch das Dach des Schaezlerpalais kann aktuell wegen fehlender finanzieller Mittel nicht restauriert werden.
    Auch das Dach des Schaezlerpalais kann aktuell wegen fehlender finanzieller Mittel nicht restauriert werden. Foto: Michael Hörmann 

    Noch liegt kein Ergebnis vor, dennoch lässt die Erfahrung für die Zukunft der Katharinenkirche nichts Positives erahnen. Sollten sich beim derzeit laufenden Rissmonitoring größere Schäden herausstellen, werden die Augsburger ihre alten Meister wohl frühestens in den 2030er Jahren wiedersehen. Bei der Dominikanerkirche dauerte es zwölf Jahre, bis die Sanierung anlief, beim Perlachturm sieben Jahre. Vorteil Dominikanerkirche und Perlachturm: Sie sind bekannter, gelten als zentrale Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat wenig Geld und wird in Zukunft wohl noch klammere Kassen haben. Eine Chance für die Katharinenkirche besteht dennoch.

