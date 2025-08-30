Augsburger Denkmäler: Warum wir mehr Bewusstsein für unsere Geschichte brauchen

Noch liegt kein Ergebnis vor, dennoch lässt die Erfahrung für die Zukunft der Katharinenkirche nichts Positives erahnen. Sollten sich beim derzeit laufenden Rissmonitoring größere Schäden herausstellen, werden die Augsburger ihre alten Meister wohl frühestens in den 2030er Jahren wiedersehen. Bei der Dominikanerkirche dauerte es zwölf Jahre, bis die Sanierung anlief, beim Perlachturm sieben Jahre. Vorteil Dominikanerkirche und Perlachturm: Sie sind bekannter, gelten als zentrale Sehenswürdigkeiten. Die Stadt hat wenig Geld und wird in Zukunft wohl noch klammere Kassen haben. Eine Chance für die Katharinenkirche besteht dennoch.

