Zwischen Capoeira und Cricket – so kommt das erste Augsburger Sportfest an

Knapp verfehlt der Fuß den Kopf des Jungen, rechtzeitig hat er sich weggeduckt. Und das nicht zufällig. Den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen, ist Ziel beim Capoeira. Ihn dabei zu berühren, ist allerdings verboten. Corinna Wolf beobachtet das Schauspiel. Zupft an ihrem Berimbau, einem Musikbogen, animiert die Umstehenden zum Mitmachen und Klatschen. Wenn sie ihren Sport ausübt, möchte sie eigentlich nur mit ihrem Capoeira-Namen angesprochen werden, erzählt die Trainerin. „Toureira“ heiße sie, also „Stierkämpferin“. Capoeira, die afrobrasilianische Verteidigungskunst, vereint vieles: Spiel, Sport, Kampf, Tanz, Musik und Akrobatik. Erzählt Wolf davon, gerät sie ins Schwärmen.

Mit einer kleinen Gruppe hat sie sich neben der Erhard-Wunderlich-Halle auf dem Asphalt ein schattiges Plätzchen gesucht und spricht Vorbeilaufende an. Es ist Sonntagnachmittag, die Sonne scheint, annähernd 30 Grad werden erreicht. Ideale Bedingungen für das erste Sportfest der Stadt Augsburg. Vereine bekommen eine Plattform, um sich zeigen. Auch der Stadtjugendring oder Projekte wie „Augsburg in Bewegung“ sind präsent. Begleitet wird die Veranstaltung von einem bunten Programm, das auf der Bühne vor der Halle stattfindet. Wolf zeigt sich vom ungezwungenen Konzept begeistert. „Wir haben auch immer wieder Aufführungen. Aber dabei die Distanz ist viel größer. Hier können wir die Leute direkt ansprechen und zum Mitmachen bewegen.“

Vereine nutzen das Sportfest als Plattform

Die Vereine haben sich nicht nur auf dem Parkplatz vor der Halle platziert, etliche sind in den angrenzenden Wittelsbacher Park ausgewichen. Vor allem Familien nutzen das Angebot. Bei den Turnern des TSV Inningen hüpfen Kinder in Trampolins oder schlagen auf der mobilen Bodenturnmatte Räder, ein paar Meter weiter schwingen sie den Tennis-, Cricket, Tischtennis- oder Hockeyschläger. Die Flagfootballer des AFC Augsburg Storm haben ihr Maskottchen mitgebracht, bei den Volleyballern der DJK Hochzoll werden Bälle über ein Miniaturnetz gebaggert und gepritscht.

Zwar sind auch die Fußballer des FC Augsburg und des TSV Schwaben Augsburg vor Ort, doch für die Fechtabteilung der Schwaben scheint der Event bedeutungsvoller. Gerade für Sportarten, die weniger im öffentlichen Fokus stehen, ist das Sportfest eine Bereicherung. Sportreferent Jürgen Enninger wirkt zufrieden. „Es ist schön, dass sich die Sportstadt Augsburg so vielfältig darstellt, dass sich so viele unterschiedliche Sportarten vorstellen können.“

Mit Oberbürgermeisterin Eva Weber hat Enninger wenige Minuten zuvor die Preise bei einem Sportquiz überreicht, als Hauptpreis winkten signierte Trikots der Panther und des FCA. Moderatorin Tina Schüssler gibt alles, um die Besucherinnen und Besucher vor der Bühne bei Laune zu halten. Durch die Quizfragen klickten sich die Teilnehmenden auf ihren Smartphones, via QR-Code nahmen sie teil. Auch bei etlichen Vereinen hängen laminiert die Felder mit den schwarzen und weißen Quadraten. Andere verteilen Flyer, um neue Mitglieder zu gewinnen. Obwohl der Nachwuchs nicht das größte Problem zu sein scheint. Der Zulauf ist in der Zeit nach Corona enorm gestiegen. Im Verhältnis zur Bevölkerung hat Augsburg mehr Zuwachs in den Vereinen. Jeder dritte Augsburger ist nach Auskunft des Sport- und Bäderamts in einem Verein organisiert. „Das ist ein ganz tolles Signal“, betont Enninger.

Stadt Augsburg fehlt eine multifunktionale Arena

Zugleich stellt den Grünen-Politiker der Zuwachs in den Vereinen vor Herausforderungen. Er selbst spricht von einem „schönen Problem“. „Natürlich strapaziert das die Infrastruktur, aber gleichzeitig wollen wir das. Deshalb: Gerne weiter so!“ Enninger appelliert an die Vereine, weiterhin Belegungsanfragen zu stellen. „Daran können wir wachsen, dann können wir weitere Infrastruktur bauen. Ohne Nachfrage hätten wir keine Notwendigkeit, dies zu tun.“

Dass der Bedarf nach Sportstätten vorhanden ist, macht Alexander Baur deutlich. Er ist Mitglied im Augsburger Sportbeirat und Vorsitzender des Sportakrobatikvereins Augsburg (SAV). Auf dem Hallenvorplatz probieren sich ein paar Kinder an Turnübungen. Mit seiner Sportart bemüht sich Baur derzeit darum, eine Europameisterschaft nach Augsburg zu holen. Pläne, diesen mehrtägigen Wettbewerb im Curt-Frenzel-Stadion auszutragen, hat er inzwischen ad acta gelegt. Sollten die Titelkämpfe nach Augsburg geholt werden, würden sie in der Messe stattfinden.

Baur blickt auf die Fassade der Erhard-Wunderlich-Halle, deren Sanierung Millionen verschlungen hat. Seit 2003 steht sie unter Denkmalschutz, bauliche Veränderungen sind nicht möglich. Baur war mit seinen erfolgreichen Akrobatinnen international schon häufiger unterwegs. Er macht deutlich, was Augsburg fehlt: eine multifunktionale Arena, in der verschiedene Sportarten und Events stattfinden können.

Nächstes Augsburger Sportfest wohl erst in drei Jahren

Sportreferent Enninger verweist auf den Sport- und Bäder-Entwicklungsplan, der sowohl die Sanierung vorhandener Sportstätten als auch die Neuentwicklung geeigneter Sportstätten beinhaltet. „In den Themen, die wir haben, müssen wir ohne Zweifel nachrüsten. Das haben wir von Anfang an angepackt. Wir haben eine sanierungsbedürftige Infrastruktur. Es wird ein Problem nach dem anderen gelöst.“

Nach der Premiere des Sportfests kündigt Enninger eine Fortsetzung an. Allerdings nicht gleich im nächsten Jahr. Das Sportfest pausiert voraussichtlich für zwei Jahre, weil das Radkriterium durch die Innenstadt und der Welterbelauf abwechselnd mit dem Sportfest stattfinden sollen. Sollte es Möglichkeiten geben, werde man das Sportfest aber häufiger stattfinden lassen, ergänzt Enninger.