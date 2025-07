„Es geht ihnen um Ruhm in der Szene“: Augsburgs Graffiti-Problem wächst

Sie hat längst kapituliert. Mehrere Tausend Euro hat Inge Schmidt (Name geändert) bereits ausgegeben, um Graffiti an ihrem denkmalgeschützten Haus beseitigen zu lassen. „Nach dem Streichen ging es zwei Monate gut und schon kam die nächste Schmiererei. Ich gebe kein Geld mehr aus. Da könnte ich es gleich aus dem Fenster werfen“, sagt die 78-Jährige. Fälle wie diese kennt Gerhard Hildmann zu Genüge. Der Polizeihauptkommissar hat vor 25 Jahren im Polizeipräsidium die Arbeitsgruppe (AG) Graffiti mitgegründet. Hildmann kennt nahezu jede Schmiererei in der Augsburger Innenstadt, ist fast täglich in den Straßen und Gassen unterwegs. Der leitende Polizeibeamte erzählt von einer Entwicklung, die ihm auffällt.

