„Es geht ihnen um Ruhm in der Szene“: Augsburgs Graffiti-Problem wächst

Ein anderes Problem sind Aufkleber - es gibt kaum noch ein Verkehrsschild, das nicht mit Aufklebern, vor allem mit Bezug zu Fußball-"Fans", zum Teil unkenntlich gemacht wurde. Letztlich wird sich sowohl bei den Schmierereien als auch bei den Aufklebern nur eine Wende einstellen, wenn sich wieder der Respekt vor anderen Menschen und deren Eigentum durchsetzt. Leider ist es unwahrscheinlich, hier eine baldige Trendwende zu erleben. Somit bleibt nur der Dank an die Polizei für ihre Arbeit und der Appell an die Justiz, erwischte Täter abschreckend zu bestrafen, wie auch an die Stadt, die Mittel für Beseitigung und Prävention der Verschandelung zu erhöhen. Aber diese kümmert sich nicht einmal darum, Verkehrsschilder von Aufklebern zu befreien oder eigene Gebäude von Graffiti zu reinigen. Wie auch sonst die Verwahrlosung, etwa in Gestalt achtlos in die Gegend geworfenen und nicht entsorgten Mülls, zunimmt. Da die OB Augsburg aber als saubere Stadt empfindet, wird sich da nichts ändern.