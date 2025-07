Die Zahl der Hitzetage in Augsburg nimmt zu – mit diesen Plänen will die Stadt gegensteuern

Auf dem Martin-Luther-Platz in der Augsburger Fußgängerzone will die Stadt in den nächsten Wochen probieren, wie Straßen und Plätze so gestaltet werden könnten, dass sie besser für Hitzewellen gerüstet sind. Es werde künftig verstärkt darum gehen, verwundbare Personengruppen zu schützen, aber auch die Nutzung der Stadt in Hitzephasen zu ermöglichen, so Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Zahl der Hitzetage in Augsburg hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits zugenommen und soll in Zukunft weiter nach oben gehen. Bestimmte Viertel in Augsburg werden davon besonders betroffen sein.

Stefan Krog Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hitzetag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis