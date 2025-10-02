Icon Menü
Augsburgs "hübscheste Polizistin" verfolgt bei Miss Germany eine Mission

„Hübscheste Polizistin“: Augsburger Beamtin verfolgt bei Miss Germany eine besondere Mission

Mit einem Foto von sich löste eine Augsburger Polizistin im Mai Begeisterung aus. Das Bild öffnete Franziska Schimming eine neue Tür. Es geht um Miss Germany – und um ihr persönliches Anliegen.
Von Ina Marks
    Polizistin Franziska Schimming feuerte beim diesjährigen Firmenlauf neben ihrer Arbeit auch mal die Läuferinnen und Läufer an. Für dieses Foto wurde sie mit Komplimenten überhäuft.
    Polizistin Franziska Schimming feuerte beim diesjährigen Firmenlauf neben ihrer Arbeit auch mal die Läuferinnen und Läufer an. Für dieses Foto wurde sie mit Komplimenten überhäuft. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

    Die Polizeibeamtin Franziska Schimming hat im Frühjahr die Blicke Tausender Menschen auf sich gezogen, sie wurde mit Komplimenten überhäuft. Dabei war jener Tag im Mai für die 24-Jährige ein ganz normaler Arbeitstag. Beim Augsburger Firmenlauf sorgte Schimming mit ihren Kolleginnen und Kollegen für Sicherheit. Dann löste ein Foto von ihr, das die Polizei auf ihren Social Media-Kanälen veröffentlichte, Begeisterung aus. Auf dem Bild klatscht die Beamtin mit einem Läufer fröhlich ab. Sofort war von der „schönen Polizistin“ oder sogar der „hübschesten Polizistin“ die Rede. Das Foto hatte für Franziska Schimming ungeahnte Folgen, wie sie jetzt erzählt.

