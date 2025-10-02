„Hübscheste Polizistin“: Augsburger Beamtin verfolgt bei Miss Germany eine besondere Mission

Die Polizeibeamtin Franziska Schimming hat im Frühjahr die Blicke Tausender Menschen auf sich gezogen, sie wurde mit Komplimenten überhäuft. Dabei war jener Tag im Mai für die 24-Jährige ein ganz normaler Arbeitstag. Beim Augsburger Firmenlauf sorgte Schimming mit ihren Kolleginnen und Kollegen für Sicherheit. Dann löste ein Foto von ihr, das die Polizei auf ihren Social Media-Kanälen veröffentlichte, Begeisterung aus. Auf dem Bild klatscht die Beamtin mit einem Läufer fröhlich ab. Sofort war von der „schönen Polizistin“ oder sogar der „hübschesten Polizistin“ die Rede. Das Foto hatte für Franziska Schimming ungeahnte Folgen, wie sie jetzt erzählt.

