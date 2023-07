Tierische Abenteuer: Mit den Spechten auf Streifzug im Stadtwald

Bei Ausflügen in die Natur lernen Kinder und Jugendliche Heupferd, Wiesen-Pippau und Bienen kennen. Experten helfen beim Bestimmen - und wollen noch mehr erreichen.

Der leuchtend gelbe Wiesen-Pippau ist nicht nur hübsch anzusehen. Als "Wohnhaus" der Wildwiesen dient er auch rund 90 Insektenarten als Herberge und Nahrungsquelle. Mit seinen zahlreichen Bewohnern und den auffälligen Blüten ist er eine der ersten Pflanzen, die die Kinder und Jugendlichen der Naturschutzjugend des Landesbunds für Vogel und Naturschutz (LBV), kurz Naju, bei einem Gruppenausflug erspähen. Das Ziel des Tages ist klar: So viele Insekten und Pflanzen wie möglich entdecken und kennenlernen.

Mit Sonnenschutz und Mückenspray ausgestattet geht es in den Wald. Begleitet werden die Kinder an diesem Tag von Gruppenleiterin Katharina Dannenbauer, Biologe Hermann Stickroth, Ärztin Pia Keske und Erzieherin Frauke Skiba. Dannenbauer organisiert jeden Monat Ausflüge für die Naju, um den Kindern die hiesigen Pflanzen und Tiere näherzubringen und sie zu lehren, wie man sie bestimmt. Die Betreuung der Kinder beruht auf dem freiwilligen Engagement der Gruppenleiter. Regelmäßige Exkursionen mit pädagogischem Mehrwert seien im regulären Schulbetrieb schlicht nicht umsetzbar. Deshalb werde das Angebot des LBV von vielen Eltern dankend angenommen, weiß Katharina Dannenbauer.