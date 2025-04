Augsburgs Krisenplan: Stadt rüstet sich besser für Katastrophen

Das Szenario ist unwahrscheinlich, gilt inzwischen aber nicht mehr als undenkbar: Der Strom in Augsburg fällt gleich für mehrere Tage aus, Lebensmittel werden angesichts ausfallender Kühlschränke knapp. Weil die Bevölkerung aufs Kochen mit offenem Feuer ausweicht, steigt das Risiko für Brände und Kohlenmonoxidvergiftungen, der Notruf ist aber wegen leerer Handyakkus nicht mehr erreichbar. „Im Falle eines solchen Blackouts müsste man mit einer erhöhten Anzahl an Verletzten rechnen“, so das Berliner Unternehmen KomRe, das im Auftrag der Stadt dieses Szenario für Augsburg durchgespielt hat. Die Studie ist Bestandteil einer umfassenderen aktualisierten Planung für Katastrophen- und Krisenfälle in Augsburg. So fällt die Analyse für Augsburg aus.

