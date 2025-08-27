Augsburgs neues politisches Bündnis lässt Zweifel an Paradigmenwechsel aufkommen

Parteizugehörigkeiten sollten in der Kommunalpolitik keine übergeordnete Rolle spielen. Politische Gremien, die über die Geschicke einer Stadt entscheiden, müssen Inhalte im Blick haben, damit sich Kommunen bestmöglich entwickeln können. Insofern ist die Idee des Bündnisses mitte.augsburg ein guter Ansatz. Doch jedes Vorhaben ist nur so glaubwürdig wie die Menschen, die es umsetzen wollen. Hier hat sich der noch junge Parteienzusammenschluss aktuell nicht mit Ruhm bekleckert.

