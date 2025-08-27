Icon Menü
Augsburgs neues politisches Bündnis mitte.augsburg lässt Zweifel an Paradigmenwechsel aufkommen

Kommentar

Augsburgs neues politisches Bündnis lässt Zweifel an Paradigmenwechsel aufkommen

mitte.augsburg möchte Politik über Parteigrenzen hinweg machen. Wer stattdessen aus einem Impuls heraus agiert, stellt seine Ernsthaftigkeit aber infrage.
Nicole Prestle
Von Nicole Prestle
    •
    •
    •
    Zur Kommunalwahl im März 2026 will in Augsburg ein Bündnis antreten, das über Parteigrenzen hinweg inhaltlich Politik für Augsburg machen möchte. Ob es eine Zukunft hat, ist seit einer verunglückten Pressemitteilung vom Wochenende zumindest fragwürdig.
    Zur Kommunalwahl im März 2026 will in Augsburg ein Bündnis antreten, das über Parteigrenzen hinweg inhaltlich Politik für Augsburg machen möchte. Ob es eine Zukunft hat, ist seit einer verunglückten Pressemitteilung vom Wochenende zumindest fragwürdig. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Parteizugehörigkeiten sollten in der Kommunalpolitik keine übergeordnete Rolle spielen. Politische Gremien, die über die Geschicke einer Stadt entscheiden, müssen Inhalte im Blick haben, damit sich Kommunen bestmöglich entwickeln können. Insofern ist die Idee des Bündnisses mitte.augsburg ein guter Ansatz. Doch jedes Vorhaben ist nur so glaubwürdig wie die Menschen, die es umsetzen wollen. Hier hat sich der noch junge Parteienzusammenschluss aktuell nicht mit Ruhm bekleckert.

