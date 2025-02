OB Eva Weber: „Was im Bundestag passiert ist, hat mich erschüttert“

Frau Weber, ein Thema wird derzeit viel diskutiert: die Abstimmung im Bundestag, bei der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz in Kauf nahm, einen Antrag mit den Stimmen der AfD durchzusetzen. Was sagen Sie mit etwas Abstand dazu?

EVA WEBER: Wir leben in sehr bewegten und merkwürdigen Zeiten. Wir merken, dass gesellschaftliche Diskussionen oft mit Polarisierung, Politisierung, mit Alarmismus einhergehen. Ich vermisse manchmal diesen Schritt zurück - auch bei Menschen, die Verantwortung tragen. Ich glaube, dass viele Dinge, die heiß diskutiert werden, mit einem kühleren Kopf besser besprochen gehören. Das, was letzte Woche im Bundestag passiert ist, hat mich erschüttert. Alle, die mich kennen, wissen, dass für mich eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht infrage kommt. Und zwar nicht erst seit Anfang letzten Jahres.

