Augsburgs Oberbürgermeisterin reist in die US-Partnerstadt

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) reist am Samstag mit einer Stadtrats-Delegation in die US-Partnerstadt Dayton. Auf dem Programm steht dort neben einem offiziellen Empfang unter anderem eine Gedenkveranstaltung zum Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki 1945. „Dayton ist wie Augsburg eine Friedensstadt“, so Weber in Erinnerung an das Abkommen von Dayton, das den Bosnien-Krieg 1995 beendete.

Auch der Besuch eines Hilfe-Anlaufpunkts für Migranten – angesichts der aktuellen US-Einwanderungspolitik womöglich kein einfaches Thema – steht auf dem Programm. Am Donnerstag ist der Rückflug geplant, am Freitag ist Weber zu den Friedensfest-Feierlichkeiten wieder in Augsburg. (skro)