Wegen Verunglimpfungen: OB Weber stellt Strafantrag gegen umstrittenen Blogger

Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) hat einen Strafantrag wegen Verleumdung gegen den umstrittenen Blogger Boris Reitschuster gestellt. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Weber den Vorgang am Mittwoch. Zuvor hatte Reitschuster in seinem Newsletter davon berichtet. Dabei erhob er erneut schwere Vorwürfe gegen die Augsburger Oberbürgermeisterin. Weber sei politisch stramm auf rot-grünem Kurs und wolle kritische Stimmen einschüchtern. Die CSU-Politikerin spricht in diesem Zusammenhang von rufschädigenden Veröffentlichungen Reitschusters.

