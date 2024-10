Polizei beobachtet Zunahme von Fahrten unter Cannabis-Einfluss

Der Schaden, den der junge Autofahrer bei einem Auffahrunfall Anfang September in Oberhausen auf der Donauwörther Straße angerichtet hatte, war beträchtlich: er betrug rund 11.000 Euro. Glücklicherweise gab es bei der Kollision keine Verletzten. „Drogentypische Anzeichen“ wurden bei dem Unfallfahrer festgestellt, hieß es damals im Polizeibericht. Die Augsburger Verkehrspolizei hat zuletzt Beamtinnen und Beamten in sämtlichen Inspektionen fortgebildet, was Kontrollmaßnahmen im Straßenverkehr in Hinblick auf Drogenkonsum anbelangt. Seit der Teillegalisierung von Cannabis beobachtet man im Polizeipräsidium eine Entwicklung mit Sorge.

