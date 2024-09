Theatersanierung: Architekt wehrt sich gegen die Kündigung

Wird die Trennung der Stadt Augsburg von ihrem Theaterplaner am Ende vor Gericht ausgetragen? Architekt Walter Achatz will die fristlose Kündigung nach Recherchen unserer Redaktion jedenfalls nicht so stillschweigend hinnehmen, wie es nach Auskunft von Baureferent Steffen Kercher noch letzte Woche den Anschein machte. „Entgegen der Aussage von Herrn Kercher haben wir die Kündigung nicht akzeptiert, sondern lediglich zur Kenntnis genommen“, sagte Achatz diese Woche gegenüber unserer Redaktion. Sein Büro habe der Bauverwaltung am Dienstag darüber hinaus mitgeteilt, dass man weiterhin bereit sei, „die für Sanierung und Neubau notwendigen Leistungen wie vereinbart zu erbringen“. Die Hoffnung der Stadt, die vorzeitige Trennung geräuschlos und ohne Mehrkosten über die Bühne bringen zu können, dürfte sich damit zumindest ein Stück weit zerschlagen haben. Auch zum Zeitplan des Vorgangs stellen sich neue Fragen.

