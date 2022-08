Wann werden wichtige Straßen in Göggingen und Haunstetten saniert?

Die Bgm.-Aurnhammer- und Hofackerstraße müssen saniert werden – doch konkrete Aussichten auf einen Baubeginn gibt es nicht. Jetzt soll eine Prioritätenliste helfen.

Die Stadt kann aktuell keine klaren zeitlichen Perspektiven geben, was eine Umgestaltung der Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen und der Hofackerstraße in Haunstetten betrifft. Der Bauausschuss des Stadtrats begrüßte zuletzt die Überlegungen der Bauverwaltung, die Hofackerstraße in eine "Klimastraße" mit mehr Bäumen und Regenwasserversickerung umzuwandeln, einen konkreten Zeitplan gibt es aber noch nicht. Baureferent Gerd Merkle ( CSU) sagte, dass man die Planungen nun weiter vorantreiben werde. "Wenn Geld für den städtischen Eigenanteil für die Umsetzung vorhanden ist, wollen wir loslegen können", so Merkle. Es gebe ja immer wieder Phasen, in denen die Haushaltslage "nicht ganz schlecht, sondern nur schlecht ist", so Merkle.

Die Bgm.-Aurnhammer-Straße in Göggingen soll saniert werden

Während in Haunstetten die Voruntersuchungen mit Fördergeld aus einem Stadtteilentwicklungskonzept finanziert werden können, sei dies in Göggingen mit der Bgm.-Aurnhammer-Straße nicht der Fall. Man versuche, auch mit Göggingen in ein Förderprogramm zu kommen, so Merkle. Andernfalls müsse die Stadt die Maßnahmen zu 100 Prozent bezahlen. "Wir wollen das eine tun und das andere nicht zurückstellen." Allerdings müsse die Stadt auch zusehen, nicht zu viele Stadtteilentwicklungsprogramme gleichzeitig am Laufen zu haben, weil der Eigenanteil trotzdem bezahlt werden müsse, so Merkle auf kritische Nachfragen von Sozialfraktionsvorsitzendem Florian Freund.

Für die Bgm.-Aurnhammer-Straße habe man dennoch Geld für eine Planung für den kommenden Haushalt 2023/24 angemeldet, wobei noch unklar ist, ob dieser Ausgabeposten berücksichtigt wird. In der Vergangenheit fiel dieser Posten bei den Haushaltsberatungen regelmäßig raus, auch weil die Stadt erklärte, dass ausreichend Geld für eine Umsetzung zunächst nicht absehbar sei.

Merkle sagte, die Stadt müsse einen Prioritätenplan aufstellen, um Stadtteilen zumindest eine Perspektive zu geben. Zuletzt trat auch die Initiative "Theaterviertel jetzt" an die Öffentlichkeit, die auf eine Weiterentwicklung des Theaterviertels drängt. (skro)

