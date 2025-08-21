Augsburg wird älter: Wie gut ist die Stadt darauf vorbereitet?

Noch ist Augsburg in einer vergleichsweise privilegierten Situation, wenn es um die Überalterung der Bevölkerung geht. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 lag das Durchschnittsalter der Stadt laut Daten des bayerischen Landesamts für Statistik bei 42,8 Jahren; 31 ältere Augsburger ab 65 Jahren kamen auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. Schaut man in benachbarte ländliche Gegenden, aber auch nach Kempten, Bayreuth oder Passau, sieht die Lage anders aus. Hier leben bereits heute relativ gesehen deutlich mehr ältere Menschen. Doch auch in Augsburg wird sich die Situation verschärfen.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden