Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburgs Zukunft: So bereitet sich die Stadt auf die steigende Seniorenanzahl vor

Augsburg

Augsburg wird älter: Wie gut ist die Stadt darauf vorbereitet?

Die Zahl hochbetagter Menschen in Augsburg nimmt laut Prognosen bis in die 2040er Jahre deutlich zu. Was bedeutet das für Wohnen, Pflege und öffentlichen Raum?
Von Jonas Klimm
    • |
    • |
    • |
    In Augsburg wird es nach aktuellen Berechnungen immer mehr Hochbetagte geben. Das stellt die Stadt vor Herausforderungen.
    In Augsburg wird es nach aktuellen Berechnungen immer mehr Hochbetagte geben. Das stellt die Stadt vor Herausforderungen. Foto: Christoph Soeder, dpa (Symbolbild)

    Noch ist Augsburg in einer vergleichsweise privilegierten Situation, wenn es um die Überalterung der Bevölkerung geht. Zum Stichtag 31. Dezember 2023 lag das Durchschnittsalter der Stadt laut Daten des bayerischen Landesamts für Statistik bei 42,8 Jahren; 31 ältere Augsburger ab 65 Jahren kamen auf 100 Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren. Schaut man in benachbarte ländliche Gegenden, aber auch nach Kempten, Bayreuth oder Passau, sieht die Lage anders aus. Hier leben bereits heute relativ gesehen deutlich mehr ältere Menschen. Doch auch in Augsburg wird sich die Situation verschärfen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden