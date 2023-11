Ärger an der Roten-Tor-Schule: "Eltern gefährden weiterhin die Kinder"

Im Mai wurde ein Schüler von einem Auto erfasst, seit dem ist einiges verändert worden. Doch manchen Eltern reicht das nicht. Wie die Schule reagiert.

Als im Mai vergangenen Jahres ein achtjähriger Schüler vor der Rote-Tor-Schule von einem Auto erfasst wurde, war das Entsetzen groß. Auch wenn der Unfall glimpflich abging, war für die Schulgemeinschaft klar, dass sich dort etwas ändern muss. Denn schon zuvor hatten Eltern unter anderem mit einer Flyer-Aktion vor ebendieser Situation gewarnt. Während Stadt und Schulleitung auf verschiedene Aktionen im vergangenen Jahr verweisen, sind Eltern besorgt. So schreibt ein Schulvater in einem Brief an die Schulverwaltung: "Ich wende mich an Sie mit großer Sorge und Dringlichkeit bezüglich der Verkehrssituation vor der Schule." Er vermisse entschiedene Maßnahmen der Stadt, so der Vater.

"Es ist im letzten Jahr viel geschehen, aber es reicht einfach noch nicht", sagt Martin Müller von der Elterninitiative "Vor der Schule", die gegen die Elterntaxis an der Rote-Tor-Schule kämpft. Weil an einer Grundschule jedes Jahr neue Eltern dazu kämen, sei weitere Aufklärungsarbeit dringend nötig. "Ich kann verstehen, wenn Eltern von neuen Schülern immer noch besorgt sind", sagt er. "Wir stellen uns regelmäßig vor die Schule und sprechen Eltern an, die mit dem Auto kommen", so Müller. Auch mit Flyern habe man versucht, Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Situation in der Schülestraße ist eng und immer wieder komme es zu gefährlichen Situationen. "Wir beziehen Kinder mit ein, die auf ihre Eltern einwirken sollen", berichtet er. So gibt es Stempelkarten, mit denen Schüler "autofreie Schulwege" sammeln können. Am Ende der Aktion gibt es eine Tombola.

Bessere Beschilderung für Elternhaltestelle an der Roten-Tor-Schule gewünscht

Noch nicht zufrieden ist Müller mit der neuen "Elternhaltestelle", welche die Stadt ein Stück von der Schule entfernt in der Baumgartnerstraße eingerichtet hat. Hier sollen die Eltern ihre Kinder gefahrlos aussteigen und zur Schule laufen lassen. "Da würden wir uns eine bessere Beschilderung wünschen", so der Vater. "Es sind nicht einmal zehn Prozent der Kinder, die mit dem Auto gebracht werden, trotzdem ist das Problem enorm." Müller betont die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und mit der Schulleitung.

Auch Rektorin Danila Flaschke sind die Elterntaxis ein Dorn im Auge. "Aber bei uns ist in den vergangenen zwei Jahren wirklich viel geschehen", sagt sie. So wurden mittlerweile eine Querungshilfe und Abstellplätze für Fahrräder installiert, auch sie verweist auf die "Kiss and Ride-Zone in der Baumgartnerstraße. "Eltern werden intensiv bei Elternabenden über die Verkehrssituation vor der Schule informiert und gebeten, nicht direkt vor der Schule zu parken." Auch die Stadt und die Polizei seien mit im Boot. Im Februar 2022 gab es eine Begehung, unter anderem mit Schulreferentin Martina Wild. Man wolle die Situation direkt vor der Schule begutachten und in einen Dialog gehen, was man verbessern könne, so Wild damals.

Rektorin der Roten-Tor-Schule in Augsburg: "Es sind die Eltern, die Kinder gefährden"

Auf Anfrage verweist Martina Wild auf die Radabstellanlagen und die Kiss and Ride-Zone in der Schülestraße. Nach ihrem Kenntnisstand hätten sich die Maßnahmen etabliert und es gebe seitdem keine Beschwerden mehr. "Nachdem die Probleme im Zusammenhang mit den Eltern-Taxis stehen, wäre zuerst ohnehin eher eine Sensibilisierung der Eltern zielführend, da es die Eltern sind, die Kinder gefährden", sagt auch die Bürgermeisterin. Aktuell entwickelt die Stadt laut Wild eine Kampagne mit dem Titel „Lass das Elterntaxi stehen“. Die Kampagne richte sich an Grundschüler im gesamten Stadtgebiet, sowie an deren Eltern. Start der Kampagne soll nach den Faschingsferien sein. Bei der Kampagne hat die Stadt offenbar die Stempelkarte der Elterninitiative übernommen.

Wild sagt: "Im Mittelpunkt steht dabei für die Kinder ein Ausweis. Für jeden Tag, an dem die Kinder den Schulweg ohne Auto bewältigen, bekommen sie einen Stempel in diesen Ausweis." Am Ende des Schuljahres nehmen alle voll gestempelten Karten an einer Verlosung teil. Und: Die Schule mit den meisten abgestempelten Karten erhält einen Sonderpreis. "Es gibt viele Gründe, warum Kinder in die Schule gefahren werden – aber leider keine guten", so die Bürgermeisterin.