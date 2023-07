Jakobuslauf und Ratshoffest – am Wochenende wurde gefeiert

An mehreren Orten konnte man am Wochenende feiern oder auch etwas Sportliches unternehmen. Im Rahmen der Jakober Kirchweih gab es den traditionellen Lauf.

Sportlicher Ehrgeiz oder einfach Lust am Laufen - beim Jakobuslauf in der Jakobervorstadt konnte am Wochenende jeder nach seinen eigenen Vorlieben mitlaufen. Rund 400 Läuferinnen und Läufer nahmen teil. Bereits zum 23. Mal starteten Kinder und Erwachsene zu der beliebten Laufveranstaltung im Rahmen der Jakober Kirchweih und der Jakobuswoche. "Erlebnis geht vor Ergebnis" heißt der zentrale Leitgedanke von Augsburgs ältester Laufveranstaltung. Das Motto geht aus dem Gründungsgedanken des Laufes hervor, der auf die Tradition der Jakobspilger zurückgeht. Organisiert wurde der Lauf vom Team des DJK-Diözesanverbands Augsburg.

In Göggingen kamen die Besucher des Ratshoffestes kulinarisch auf ihre Kosten - doch den Schwerpunkt bildeten die musikalischen Genüsse. Die Musiker des Kolping-Orchesters präsentierten ihre Stücke. Ein Highlight war der Auftritt der Kolping-Bigband im Innenhof des Alten Rathauses, der perfekt zu der schönen Abendstimmung passte.