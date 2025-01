Ärger hinter den Kulissen um Bootsverleih am Kuhsee

Es ist eine Nachricht aus der Gastronomieszene in Augsburg, die für Aufsehen gesorgt hat. Das Unternehmen Bob‘s, das bereits einige andere Lokale im Stadtgebiet betreibt, übernimmt das Ausflugslokal am Kuhsee. Aus der Seelounge wird das Bootshaus. Geplante Eröffnung ist im Frühjahr 2025. Der Umbau läuft. Bob‘s wird auch den Bootsbetrieb übernehmen. Der ehemalige Pächter des Restaurants hat darauf reagiert. Er sagt, ihm gehöre noch immer der Bereich, an dem die Boote aktuell liegen.

Nach Angaben des ehemaligen Pächters sei das Grundstück rund um die Gaststätte zweigeteilt. Insofern sei er nach wie vor für einen Bootsverleih zuständig, sagte der Gastronom gegenüber unserer Redaktion. Das Lokal selbst werde von seinem Nachfolger gemanagt.

Bootshaus statt Seelounge: Bob‘s reagiert auf Aussagen des ehemaligen Pächters

Chris Ress ist Geschäftsführer von Bob‘s. Mit den Aussagen des ehemaligen Pächters konfrontiert, sagt Ress: „Wir haben einen Pachtvertrag. Er lautet auf eine Gastronomie mit Bootsverleih und den wollen wir erfüllen.“ Alles andere werde man nicht groß kommentieren. „Wir sind hierzu nur im Austausch mit unserem Verpächter“, so Ress weiter. Zuletzt hieß es dazu bereits von seiner Seite: „Wir möchten den Bootsverleih wieder mit neuer Energie beleben.“

Geregelt sei, dass das Personal vom Lokal Bootshaus den Bootsverleih manage. Der Kuhsee gilt für viele Ausflügler als beliebtes Ziel. Bob‘s betreibt bereits jetzt den Imbiss „Pier 3 am Kuhsee“ , deutlich größer ist die Gastronomie „Schwarze Kiste“ auf Höhe Hochablass.

Der Einstieg in die ehemalige Seelounge sei reizvoll, sagt Chris Ress: „Bei diesem Objekt handelt es sich um das Ausflugslokal in und um Augsburg.“ Die unmittelbare Seelage, die Nähe zum Siebentischwald und die Zugänglichkeit für Ausflügler seien Attribute, die für den Standort sprechen.