Sonnenbad am Lech: Auf dieses Ausflugswetter lässt sich aufbauen

Diese Woche bringt kühlere Temperaturen. Was bleibt? Zumindest die Erinnerung an ein traumhaft schönes Wochenende zum Ende der Faschingsferien. Die Menschen zog es ins Freie. Sonnenplätze waren begehrt - so wie unter anderem an der Floßlände in Lechhausen. Der Blick auf den Lech sorgte für eine tolle Stimmung. Auch in anderen Ausflugslokalen war am Sonntagnachmittag sehr viel los.

Am Autobahnsee waren alle Parkplätze belegt

Viele Ausflügler machten sich auf den Weg zum Autobahnsee. Zur Nachmittagszeit waren sämtliche Parkplätze belegt, einige Autofahrer stellten ihr Fahrzeug notgedrungen auf den Feldern der Zufahrtsstraße ab. Zu sehen waren auch bereits viele Ausflügler, die mit dem Rad unterwegs waren. Die Sonne darf gerne bald zurückkehren.