"Jeder Tag ein Kampf": Vier Augsburg über ihr Leben am Rand der Gesellschaft

Alkohol, illegale Drogen, Obdachlosigkeit: In Augsburg bleiben viele Schicksale ungesehen. Vier Betroffene geben Einblick in ihr Leben – und den Versuch, aufzustehen.

Arbeit, Haus und Kinder – solch ein Leben scheint vielen normal. Doch wer von harten Schicksalsschlägen getroffen wird, kann schnell den Kontakt zur Gesellschaft und ihren Institutionen verlieren. Diese Lebensrealitäten bleiben oftmals ungesehen, sind aber auch in Augsburg Alltag. Hier erzählen vier Menschen, die wir in der Wärmestube des Sozialverbands SKM getroffen haben, ihre Geschichte. Um sie und andere Beteiligte zu schützen, wurden Details zu Namen, Berufen und Arbeitgebern entfernt.