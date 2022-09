Hundebaden, Pilztag, Museumsnacht: Was am Wochenende in Augsburg los ist

Hunde dürfen im Familienbad schwimmen und Familien können nachts ins Museum. Was sonst noch alles in Augsburg geboten ist.

"Bellos Batschlach" im Familienbad Augsburg Die Hundebadetage im Augsburger Familienbad haben Tradition. Die Wasserwacht Augsburg-West veranstaltet sie bereits zum siebten Mal. Während für Zweibeiner die Freibadsaison beendet ist, bietet sich Vierbeinern ein kurzer, aber intensiver Badehöhepunkt. Im Freibad nahe dem Plärrergelände können Pudel, Schäferhund, Dogge, Spitz und Co. am 17. und 18. September von jeweils von 10 bis 18 Uhr planschen gehen. Ein Ticket kostet fünf Euro pro Hund. Herrchen und Frauchen sowie alle anderen Gäste, auch ohne badenden Hund, können das Spektakel kostenfrei verfolgen.

Es gibt auch ein Programm. Darunter sind zwei Vorführungen der Wasserrettungshundestaffel (Samstag um 15 Uhr, Sonntag um 12 Uhr) sowie eine Dog-Dance-Vorführung des Hundezentrums "Mc Wolfi" (Sonntag um 14 Uhr). Besonders beliebt ist die Schwäbische Hundeweitsprungmeisterschaft. Training und Qualifikation finden an beiden Tagen statt. Welcher Hund gewinnt, entscheidet sich im Finale am Sonntag um 15.30 Uhr.

Museumsnacht im Fugger-und-Welser-Erlebnismuseum Nachts ins Museum, das geht diesen Freitag von 19 bis 23 Uhr im Fugger- und Welser-Erlebnismuseum. Unter dem Motto "Ich sehe was, was du (noch) nicht siehst..." wird die überarbeitete Dauerausstellung präsentiert. Außerdem feiert die Audio-Ausstellung "SIEBEN" Premiere. Das Projekt erzählt die Geschichte der Kaufmannsfamilien der Fugger und Welser aus sieben, sehr persönlichen Perspektiven. Um 20, 21 und 22 Uhr finden jeweils Lesungen der Autorinnen und Autoren statt. Zum weiteren Programm gehören Kurzführungen sowie ein Auftritt mit Renaissance-Tänzen der Gruppe "Augsburger Patrizier – Tanz und Geschichte".

Pilztag im Waldpavillon Augsburg Essbar oder nicht essbar? Diese Frage stellt sich, wenn man gezielt oder zufällig auf Pilze im Wald stößt. Beim Pilztag des Forstmuseums Waldpavillon kann jeder das eigene Pilz-Wissen ausbauen. Die Sonderausstellung am Sonntag, 18. September, zeigt zahlreiche frisch gesammelte Pilze aus den Wäldern der Region. Expertinnen und Experten vom Pilzverein Augsburg und Königsbrunn stehen für Fragen bereit. Der Waldpavillon in der Ilsungstraße, in direkter Nachbarschaft zum Siebentischwald, wurde 2003 eröffnet und bietet auf rund 200 Quadratmetern die Möglichkeit, den Wald und dessen Bewohner kennenzulernen.

Essbar oder nicht? Das Forstmuseum Waldpavillon in Augsburg bereitet mit einem "Pilztag" auf die Pilzsaison vor. Foto: Forstverwaltung Stadt Augsburg

Der Augsburger Färberturm wird wiedereröffnet

Färberturm im Textilviertel Am Samstag wird der Färberturm im Textilviertel nach aufwendiger Sanierung offiziell wiedereröffnet. Von 15 bis 21 Uhr ist der Turm geöffnet, mit Rahmenprogramm. Zu jeder vollen Stunde finden Führungen statt, die Architekten stellen Details der Sanierung vor. Neben einem Mitmach-Programm für Kinder gibt es ab 17.30 Uhr Live-Musik. Das Industriedenkmal wurde im Jahr 1795 errichtet und ursprünglich als Trockenturm für gefärbte Stoffbahnen genutzt. Die Sanierung dauerte zweieinhalb Jahre und kostete rund 1,2 Millionen Euro.

Regionalvermarktertag im Botanischer Garten Regionale Lebensmittel und Produkte sind gefragt. Aber welche Landwirte, Erzeuger und Verarbeiter gibt es in und um Augsburg? Wer die Vielfalt an Produkten aus der Region erleben möchte, ist am Sonntag auf dem Regionalvermarktertag im Botanischen Garten richtig. Von 10 bis 17 Uhr stellen sich regionale Erzeuger vor und bieten ihre Produkte an. Welche Betriebe und Erzeuger vor Ort sein werden, kann man im Internet unter www.us-augsburg.de/regionalvermarktertag/ nachlesen. Es gibt ein Kinderprogramm rund ums Thema Gemüse. Und wer einen Apfelbaum im Garten hat, aber nicht weiß, welche Sorte da wächst, kann von 11 bis 16 Uhr auf das Fachwissen von Pomologe Anton Klaus zurückgreifen. Um dabei zu sein, ist lediglich der Eintritt für den Botanischer Garten zu entrichten.