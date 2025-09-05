Icon Menü
Ausgefallener Namen: Das Lumpa Lädle legt in Augsburg-Lechhausen los

Lechhausen

Ausgefallener Namen: Das Lumpa Lädle legt in Lechhausen los

Das Unternehmen Kosel Textil Manufaktur verrät, was sich hinter dem Produkt verbirgt. Geschäft liegt in einem Wohngebiet.
Von Michael Hörmann
    • |
    • |
    • |
    In der Brunnenstraße in Lechhausen sitzt das Lumpa Lädle.
    In der Brunnenstraße in Lechhausen sitzt das Lumpa Lädle. Foto: Michael Hörmann 

    Das kleine Geschäft liegt in einem Wohngebiet in Lechhausen. Die Brunnenstraße ist eine Parallelstraße zur Neuburger Straße. Ausgefallen ist der Namen des Ladens in der Brunnenstraße. „Augschburger Lumpa Lädle“ ist zu lesen. Betreiber ist die Kosel Textil Manufaktur. Die nach eigenen Angaben letzte Weberei in Augsburg hat ihren Sitz in Kissing. Produziert wird in Lechhausen. Adresse ist die Steinere Furt 32b.

    Der Augschburger Lumpa ist nach Firmenangaben ein hochwertiges, nachhaltiges regionales Produkt, das sorgfältig in Augsburg gewebt und genäht werde. Hergestellt wird er aus 100 Prozent europäischem Leinen, heißt es. Oliver Kosel sagt: „Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikrofasertüchern vermeidet der Augschburger Lumpa das Risiko, dass kleinste Partikel als Mikroplastik in den Ozeanen landen.“

    Zum Angebot im Lumpa Lädle gehören duftende Kräuterkissen

    Im neuen Laden in Lechhausen werden weitere eigene Produkte verkauft. „Darüber hinaus bieten wir eine liebevoll zusammengestellte Auswahl an hochwertigen Textilien und Geschenkideen: 100  Prozent Bio-Baumwolldecken, Kerzen made in Deutschland, duftende Kräuterkissen und vieles mehr“, so Kosel.

