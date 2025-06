Ausgeladen, weil unerwünscht? Schulleitung weist Behauptung von Augsburger AfD-Stadtrat zurück

Die Schulleitung des Maria-Theresia-Gymnasiums und die Stadt Augsburg haben die Behauptung des AfD-Stadtrats Friedrich Baur, wonach dieser wegen seiner Parteizugehörigkeit von einer Diskussionsveranstaltung ausgeladen worden sein soll, entschieden zurückgewiesen. Baur sollte im Rahmen des Formats „Lernort Rathaus“ am Mittwoch in einer neunten Klasse des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG) mit einem Vertreter der Grünen über Kommunalpolitik diskutieren. Wenige Tage vorher sagte die Schulleitung die Veranstaltung wegen „Veränderungen beim betrieblichen Ablauf in der Schule“ ab. Die rechte Partei streute daraufhin öffentlich das Gerücht, dies sei eine Ausrede. Die Schulleitung hätte kalte Füße bekommen, mit einem AfD-Stadtrat zu diskutieren.

Jonas Klimm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

AfD Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis