Augsburg

06:46 Uhr

Außengastro, Maxstraße & Co.: Das plant Augsburg im dritten Corona-Sommer

Am Königsplatz gab es im vergangenen Jahr einen Stadtstrand. Auch in diesem Sommer soll die Innenstadt mit Sonderaktionen belebt werden.

Plus Damit es in Augsburg nicht wieder zu einer "Krawallnacht" kommt, gibt es Einschränkungen. Gleichzeitig wird ein besonderes Programm geboten. Wie geht es mit der Maxstraße weiter?

Von Stefan Krog

Noch ist das Wetter wenig einladend, die Stadt bereitet sich aber langsam auf den dritten Corona-Sommer vor, in dem Infektionsschutz, Belebung der Innenstadt und das Kanalisieren von Feiernden am Abend wieder unter einen Hut gebracht werden sollen. Demnach soll es in der Innenstadt wieder mehr Außengastronomie mit teils längeren Öffnungszeiten bis 1 Uhr geben, indem auch Teile von Gehwegen und Parkplätzen auf der Fahrbahn vorübergehend in Bewirtungsflächen umgewandelt werden. Gleichzeitig wird ab 1. April an einigen Wochentagen wieder der Mitnahmeverkauf von alkoholischen Getränken ab Mitternacht eingeschränkt, nachdem die Situation auf der Maximilianstraße im vergangenen Juni in der so genannten "Krawallnacht" eskalierte. Darüber hinaus gibt es weitere Pläne.

