"European Trails" vernetzt im Augsburger H2 europäische Fotografinnen

Plus Die Ausstellung versammelt 15 spannende Positionen und Perspektiven zeitgenössischer Fotokünstlerinnen aus Europa im H2 im Zentrum für Gegenwartskunst.

Disparate künstlerische Positionen zeigt die Ausstellung "European Trails". Die ambitionierte Schau im Augsburger Glaspalast schlägt dabei geografisch einen ähnlich großen Bogen wie die titelgebenden Fernwanderwege: "European Trails" sind ein rund 60.000 km langes, völkerverbindendes Netz von zwölf großen Weitwanderrouten durch Europa. In spannenden Blickachsen vernetzen Fotoarbeiten im Ausstellungsraum des H2 Länder und Zeiten aus gut einem Jahrhundert. Insgesamt 15 hochkarätige europäische Künstlerinnen verbindet die Ausstellung über Generationen hinweg, vom 20. ins 21. Jahrhundert: Johanna Diehl, Kathrin Ganser, Andrea Geyer, Candida Höfer, Anastasia Khoroshilova, Herlinde Koelbl, Youqine Lefèvre, Tina Modotti, Loredana Nemes, Leta Peer, Joanna Piotrowska, Katharina Sieverding und Beate Passow.