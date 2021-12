Ausstellung

vor 34 Min.

So spielten kleine Buben und Mädchen vor zweihundert Jahren

Plus Die Ausstellung "Kleine Welten" im Maximilianmuseum entführt in Kinderzimmer des 18. und 19. Jahrhunderts und verrät dabei Überraschendes.

Von Johannes Kapfer

Winzig kleine Schühchen, aufwendig drapierte Corsagenkleider und ein Haarreif, der so filigran ist, dass man ihn kaum mit zwei Fingern greifen kann: Im Maximilianmuseum können Besucherinnen und Besucher nun wieder in "Kleine Welten" eintauchen - jene Spielzeugausstellung, die seit einigen Jahren in der Weihnachtszeit immer wieder neue Aspekte des Spielens in vergangenen Zeiten aufgreift. Diesmal geht es um Kostbarkeiten für den Puppenhaushalt, zu sehen sind hübsche Dinge aus dem ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen