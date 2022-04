Auszeichnung

vor 16 Min.

Der Verein "einsmehr" hat fast ein Wunder geschafft

Ein Hotel in Augsburg, in dem Behinderte und Nichtbehinderte zusammenarbeiten, krönt das Engagement eines Vereins, der als Selbsthilfegruppe begann. Dafür bekommt er nun die Silberdistel der Augsburger Allgemeinen.

Von Andrea Baumann

Karin Lange sitzt im Frühstücksraum des Hotels "einsmehr" und blickt auf einen Spruch an der Wand. "If you can dream it, you can do it", steht dort geschrieben. Das Zitat, das Walt Disney zugeschrieben wird, könnte auch von der 49-Jährigen stammen. An der Seite von Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat Lange mit ihrem Verein "einsmehr" nahezu ein Wunder geschafft: Sie haben das gleichnamige Hotel im Augsburger Stadtteil Kriegshaber auf den Weg gebracht, das nicht nur Gästen in 73 Zimmern eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit bietet, sondern als Inklusionsbetrieb auch 24 Menschen mit und ohne Behinderung einen Arbeitsplatz. Für diesen jahrelangen Kraftakt wird der Verein von der Augsburger Allgemeinen mit der Silberdistel ausgezeichnet.

