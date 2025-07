Auto kollidiert mit Fahrradfahrerin

Am Dienstag ereignete sich gegen 12.45 Uhr ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Elisabethstraße/Fraunhoferstraße in Lechhausen. Eine 50-jährige Autofahrerin war in nordöstliche Richtung unterwegs, als es an der Kreuzung zur Elisabethstraße zum Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Radfahrerin kam, berichtet die Polizei.

Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen die Autofahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (att)