A8 zwischen Augsburg und Friedberg wird ab Freitag teilweise gesperrt

Autofahrer, die in den kommenden Tagen auf der A8 unterwegs sind, müssen zwischen Augsburg und Friedberg mit Behinderungen rechnen. Sanierungsarbeiten sind der Grund.

Auf der A8 wird in den nächsten Tagen zwischen den Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg in eine Fahrtrichtung die Fahrbahndecke erneuert. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

Wie der Betreiber Autobahnplus A8 GmbH mitteilt, sei die Asphaltschicht auf dem Streckenabschnitt zwischen Augsburg-Ost und Friedberg in Fahrtrichtung München in die Jahre gekommen. Aufgrund vorgefundener Schäden sei eine Sanierung der Fahrbahn erforderlich. Die Arbeiten dazu finden im Zeitraum von Freitag, 30. Juni, bis Montag, 3. Juli, statt.

Demnach stehen die Fahrspuren zwischen den beiden Anschlussstellen in Richtung München im Zeitraum von Freitag ab 18 Uhr bis Montag, 3. Juli, 5 Uhr morgens nur eingeschränkt zur Verfügung. Eine entsprechende Spurverlegung werde ausgeschildert, es könne zeitweise zu Rückstaus kommen, heißt es.

Teilsperrung der A8-Anschlussstellen am Wochenende

Zudem werde eine Teilsperrung der Anschlussstellen Augsburg-Ost und Friedberg in Fahrtrichtung München von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 5 Uhr morgens, nötig. Die Umleitung AS Friedberg in Fahrtrichtung München erfolgt demnach über U49b, die Umleitung Auffahrt AS Augsburg-Ost in Fahrtrichtung München über U57. Sie sind ausgeschildert.

Laut dem Autobahnbetreiber ist bei den Arbeiten ein 24-Stunden-Betrieb vorgesehen. Auch wird darauf hingewiesen, dass während der arbeits- und baustofftechnisch bedingten Arbeitspausen (auskühlen, abtrocknen etc.) naturgemäß keine Arbeiter in dem betreffenden Abschnitt zu sehen sein werden.

Diese Asphaltarbeiten könnten technisch bedingt nur bei trockenem Wetter durchgeführt werden, bei Regen müssten die Arbeiten verschoben werden, ein Ersatztermin werde dann bekannt gegeben. (ina)