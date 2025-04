Auto steht in Flammen: Fahrer bringt sich in Sicherheit

Ein Auto ist in der Eichleitnerstraße in Göggingen am Dienstagnachmittag in Brand geraten. Es begann unter der Fahrt. Gegen 15 Uhr bemerkte der 68-jährige Fahrer des Autos auf der B17, dass Rauch aus der Motorhaube aufstieg. Er verließ sofort die Bundesstraße. Laut Polizei stellte er sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Eichleitnerstraße ab und brachte sich in Sicherheit.

Als die Polizeistreife kurz darauf eintraf, brannte das Auto bereits lichterloh. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 40.000 Euro, berichtet die Polizei. Verletzt wurde offenbar niemand. (ina)