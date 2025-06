Autofahrer greift in Augsburg Radfahrer an

Ein Radfahrer ist am Mittwoch in der Südtiroler Straße in Lechhausen von einem Unbekannten verletzt worden.

Laut Polizei war der 56-Jährige auf dem Radweg unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter auf ihn losging und ihn dabei leicht verletzte. Anschließend flüchtete der Täter in einem silberfarbenen BMW.

Der bislang Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, er trug ein schwarzes Tanktop, eine kurze schwarze Hose, einen Undercut-Haarschnitt, Tunnel im rechten Ohr, Goldkette und fuhr den BMW (3er oder 5er Reihe) mit einem Adler auf der Rückseite.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes und bitten um Zeugenhinweise unter 0821/323-2310. (ina)